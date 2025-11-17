Paul McCartney lanzará una canción “silenciosa” para protestar contra la nueva ley de derechos de autor en Reino Unido

Paul McCartney prepara el lanzamiento de una pista totalmente silenciosa como forma de protesta ante los cambios que el gobierno británico evalúa introducir en la ley de derechos de autor, modificaciones que permitirían a las grandes empresas tecnológicas acceder a obras creativas sin autorización previa.

El exintegrante de The Beatles se suma así a figuras como Hans Zimmer y Kate Bush, quienes apoyan el proyecto colectivo “¿Es esto lo que queremos?”, un álbum mudo creado para visibilizar lo que consideran una seria amenaza para la industria cultural frente al avance de la inteligencia artificial. Según los organizadores, la participación de McCartney busca llamar la atención sobre el “impacto devastador” que las nuevas normativas tendrían en el trabajo de los artistas.

La pieza del músico, titulada “Bonus Track”, es una grabación de dos minutos y 45 segundos captada en un estudio vacío, donde solo se escuchan algunos clics dispersos. La obra se suma a las más de mil contribuciones de artistas como Annie Lennox, Damon Albarn y Jamiroquai, que ya integran este álbum experimental lanzado inicialmente en febrero.

Los impulsores del proyecto advierten que las reformas permitirían entrenar modelos de IA con material protegido por copyright sin licencia ni compensación económica. Aseguran que la propuesta “revolucionaría” la legislación vigente en favor de los gigantes tecnológicos, obligando a los creadores a excluirse manualmente para evitar que sus trabajos sean utilizados sin permiso.

El álbum cuenta con una edición limitada de solo mil copias en vinilo, lo que refuerza su carácter simbólico y reivindicativo. En mayo, más de 400 artistas y escritores —entre ellos Elton John, Ed Sheeran, Dua Lipa, Sting y Kazuo Ishiguro— publicaron una carta abierta en The Times rechazando lo que definieron como una “entrega total” a Silicon Valley.

El primer ministro Keir Starmer sostuvo que el gobierno debe “encontrar el equilibrio adecuado” entre innovación tecnológica y protección de los derechos de autor, afirmando que la IA también representa “una enorme oportunidad”.

Sin embargo, la comunidad artística insiste en que la amenaza es concreta: un estudio reciente de UK Music reveló que dos de cada tres músicos temen que la IA ponga en riesgo sus carreras. Además, nueve de cada diez exigieron garantías para resguardar su voz y su imagen, así como el pago justo por el uso de sus creaciones en entrenamientos de IA.

