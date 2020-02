Futuro incierto para el Archivo de vestimentas teatrales

Daniel Gigena

A cinco años de su inauguración oficial, y debido a la sanción de la ley 6287, el edificio donde tiene su sede el Centro de Vestuario del Complejo Teatral de la ciudad de Buenos Aires (CTBA) ha sido “desafectado” y puede ser puesto en venta en cualquier momento. La noticia circuló la semana pasada, a raíz de las denuncias de trabajadores de ese espacio que conserva más de 30.000 piezas escenográficas y de indumentaria que se utilizaron en obras teatrales estrenadas en salas del CTBA. Como la cifra que se dio a conocer (37.000 piezas) resulta algo hiperbólica, en el caso de que fuera cierta habría que preguntarse por el criterio empleado para la selección de materiales. Sea cual fuere el número exacto, el Centro de Vestuario resguarda un valioso patrimonio cultural. La Fundación Amigos del CTBA tomó la bandera del acondicionamiento adecuado del edifico, ubicado en el barrio de Colegiales, en Gregoria Pérez 3637.

La ley 6287 declara “innecesarios” para la gestión del gobierno porteño 180 inmuebles. La ley estipula que el dinero que se obtenga de la venta masiva de edificios y galpones será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura. O sea, desvestir a un santo para vestir a otro. Según el artículo 2° de la ley, ese dinero no podrá ser utilizado para el financiamiento de gastos corrientes.

En mayo de 2015, con la presencia de artistas, empresarios y funcionarios, entre ellos el entonces jefe de Gabinete del gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, se inauguró esta suerte de hotel-archivo de vestimentas teatrales. “Usted está aquí, en un gran placard”, anunciaba un cartel en la entrada por la calle Zabala. Para la realización de la obra, que se ejecutó a partir de 2013 en el marco de un proyecto de remodelación general y puesta en valor de los teatros de Buenos Aires, trabajaron en forma coordinada el Ministerio de Cultura porteño, el de Desarrollo Urbano, el CTBA, la Fundación Amigos del Teatro San Martín y empresas privadas. Con más de 600 metros cuadrados, se lo considera el Centro de Vestuario Teatral más grande de América Latina.

Desde el Ministerio de Cultura de la ciudad, a cargo de Enrique Avogadro, desmienten el cierre del Centro de Vestuario, aunque no la venta del edificio. “Es vital para el funcionamiento del CTBA –reza el comunicado oficial, emitido una semana después del primer alerta-. Y desde el Ministerio de Cultura siempre velamos por preservar el acervo cultural en todas sus manifestaciones. Este espacio conserva más de 30.000 mil piezas textiles, y seguirá funcionando. Nuestro objetivo es que tenga mayor visibilidad para los vecinos, al tiempo que sea más funcional para el traslado de vestuario y utilería. Eventualmente, cuando se avance en una operación de compraventa dispuesta por la Legislatura de la Ciudad, el Centro de Vestuario será relocalizado manteniendo las condiciones técnicas y los estándares necesarios para su preservación”. El Centro de Vestuario no está abierto al público como un museo, aunque se realizan visitas guiadas que se organizan en oficinas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530). Por ahora, es sobre todo un espacio de preservación e investigación.

“El edificio Gregoria Pérez, que no tiene protección patrimonial, es susceptible de venta –continúa el comunicado del Ministerio de Cultura-. La ley 6287, sancionada en diciembre de 2019, contempla la enajenación de varios inmuebles públicos entre los cuales está el Gregoria Pérez. Pero de ninguna manera el Centro de Vestuario desaparecerá”. Según se informó, no se va a vender hasta que se destine un nuevo emplazamiento, acondicionado para albergar la colección de vestuario con los estándares necesarios para la correcta preservación de las piezas, cuidando parámetros de humedad, luz y temperatura del ambiente (algo que ya había sido tenido en cuenta para el emplazamiento en la sede actual). Desde el Ministerio, advirtieron que se está pensando “en el largo plazo” buscar un espacio que tenga mejor acceso para el traslado de escenografía que el que tiene su actual ubicación en Colegiales. En el Centro de Vestuario funciona un lugar de guardado y taller que se utiliza cuando el San Martín no da abasto. “A su vez, se piensa consolidar un nuevo espacio para lograr una mayor accesibilidad y disfrute del acervo del CTBA abierto a todos los vecinos de la ciudad”, concluye el comunicado oficial. Pero ¿estas consideraciones sobre visibilidad y accesibilidad no hubieran debido hacerse antes, apenas siete años atrás, cuando se inició el proyecto de remodelación? Queda claro que, tarde o temprano, el edificio que alberga el Centro de Vestuario del CTBA (igual que otros 180 inmuebles) será puesto en venta para alimentar las arcas de la ciudad.