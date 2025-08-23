Gabriel Machado vuelve a BADA 2025 junto a Aliarte con un homenaje artístico a Carlitos Balá

En el marco de la 13ª edición de BADA-– Feria de Arte Directo de Artista, que se realizará del 28 al 31 de agosto en La Rural, el fotógrafo y artista visual Gabriel Machado participará nuevamente de la feria con una propuesta que reafirma su lugar en la escena contemporánea. Reconocido por haber retratado a figuras internacionales como Cher, Al Pacino, John Travolta, Antonio Banderas y Kate Moss, entre otros, el artista vuelve a la feria acompañado por AliArte, un proyecto que acerca el arte profesional al público con bastidores prediseñados e instancias participativas.

“El arte es el único lugar donde uno es absolutamente libre. BADA es un espacio mágico donde las familias se acercan al arte en directo, los chicos tienen su primer contacto con la pintura, la escultura o la fotografía, y eso es fundamental para forjar una existencia conectada con la creatividad”, expresó Machado en diálogo con PERFIL.

En esta edición, el artista rendirá un homenaje a Carlitos Balá, el histórico animador infantil que cumplió 100 años el pasado 13 de agosto y cuya figura atraviesa generaciones. En el stand de AliArte, Machado presentará un retrato que podrá ser intervenido y pintado por niños y familias. “Quiero que los chicos se lleven a sus casas la imagen de Carlitos. Es una manera de mantener vivo su legado y no olvidarlo nunca. Su sonrisa era sanadora, representaba alegría y amor”, afirmó.

El homenaje incluirá el gesto característico y el inconfundible flequillo del animador, íconos de su identidad cultural. Para Machado, Balá logró instalar un símbolo capaz de perdurar en la memoria colectiva. “Como Chaplin o Lucille Ball, él construyó un ícono que atraviesa generaciones”, agregó.

Machado nació en La Tablada en 1966 y desde los tres años se volcó al dibujo y la pintura como refugio. “El arte me acompañó siempre. De chico prefería quedarme en casa pintando en lugar de salir a la calle. Hoy, a mis 60 años, sigo en lo mismo”, recordó. Ese vínculo íntimo con el arte convivió luego con su carrera como fotógrafo, disciplina que lo llevó a trabajar para las principales agencias de publicidad y a retratar a celebridades de la Argentina y el mundo. En 2023, fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

Durante la pandemia, el artista retomó con fuerza la pintura: “Fui en busca de mi Gabriel pintor, el que había dejado abandonado a los 20 años cuando empecé con la fotografía. Tenía miedo de no poder volver, pero al tomar los lápices me di cuenta de que las ganas estaban intactas”. Desde entonces combina dos vertientes: retratos figurativos y obras abstractas. “El retrato tiene un camino marcado, en el abstracto, en cambio, el lienzo en blanco es un abismo que genera vértigo. Pero esa libertad también es lo que lo hace fascinante”, explicó.

Sin embargo, aseguró que lo que más lo moviliza es vivir intensamente cada momento: “Soy consciente de que la vida puede terminar de un día para el otro, por eso disfruto cada instante. Mi frase favorita es: ‘Qué suerte que a mí me tocó ser yo’”.

Además de su participación en BADA, adelantó que proyecta mostrar su obra en el exterior. “Hay planes para llevar el arte argentino a nuevas culturas. El arte une, no importa de dónde vengamos”, señaló.

La feria, considerada la más grande de Latinoamérica en su formato, se caracteriza por eliminar intermediarios: los visitantes dialogan directamente con los artistas y pueden adquirir obras en hasta 18 cuotas sin interés. Entre los más de 300 participantes también estarán Ricardo Celma, Nico Da Rocha, Fer Weimann, Marina Capano y Elefante Violeta.

“BADA busca desmitificar la idea de que el arte es solo para unos pocos y acercarlo a todos”, destacó Erika Tranchida, fundadora y directora artística de AliArte. Este año, la propuesta sumará además espacios pensados para los más chicos, como AliArte Kids y Cuentos en Pijama, que combinarán narraciones en vivo y pintura de bastidores.