La Bienal del Chaco amplía su alcance internacional con apoyo de Cancillería Argentina

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco continúa fortaleciendo su posicionamiento como plataforma global de arte público con la colaboración estratégica de la Cancillería Argentina. A través de su Dirección de Asuntos Culturales, el Ministerio de Relaciones Exteriores impulsó la difusión de la convocatoria internacional del certamen escultórico en más de 30 países, mediante las representaciones diplomáticas argentinas.

La iniciativa, gestionada junto a la Fundación Urunday –organizadora de la Bienal junto al Gobierno del Chaco–, tuvo como objetivo ampliar el alcance de la convocatoria e incentivar la participación de artistas de distintos continentes. Las embajadas argentinas replicaron el llamado en redes institucionales, canales culturales y vínculos locales, generando una importante visibilidad para el evento que tendrá lugar en julio de 2026, en la ciudad de Resistencia.

Desde la Fundación Urunday, organizadora del evento desde 1988, destacaron el impacto de esta acción diplomática y su contribución a la proyección internacional del evento: “La articulación con la Cancillería es fundamental para fortalecer los vínculos culturales entre naciones y seguir posicionando a la Bienal como una experiencia única en el mundo del arte público”, expresó su presidente, José Eidman.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Bienal del Chaco se ha consolidado como uno de los eventos culturales más relevantes de América Latina y uno de los escenarios más destacados a nivel mundial en el ámbito de la escultura contemporánea.

Bienal de Chaco: la convocatoria abierta a escultores

El Comité Organizador de la Bienal del Chaco, integrado por la Fundación Urunday y el Gobierno de la Provincia del Chaco, anunció la apertura de la convocatoria internacional para escultores que deseen participar en la próxima edición del prestigioso certamen, a celebrarse del 11 al 19 de julio de 2026 en la ciudad de Resistencia, Argentina.

Artistas de todo el mundo están invitados a postular sus proyectos para formar parte de una experiencia única: crear esculturas al aire libre y frente al público durante siete días, en un formato que combina creación artística, intercambio cultural y encuentro con miles de visitantes. Las obras realizadas durante el concurso pasarán a formar parte del patrimonio público de Resistencia, una ciudad que ya cuenta con más de 700 esculturas instaladas en sus calles y espacios verdes.

La edición 2026 de la Bienal del Chaco contará con dos materiales de trabajo: mármol y metal. Los escultores seleccionados trabajarán en condiciones idénticas y dispondrán de todos los materiales, herramientas y asistencia técnica necesarias para llevar adelante sus obras.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en el sitio oficial del evento: www.bienaldelchaco.org.

Además del Concurso Internacional de Escultura, el evento incluirá una nutrida agenda de actividades paralelas que enriquecen la experiencia cultural:

• Encuentro de Escultores Invitados

• Concurso de Escultura para Estudiantes de Artes

• Congreso Internacional de Artes

• ⁠ Seminario de Arte, Derecho, Patrimonio y Urbanismo

• ⁠ Congreso Internacional de Derecho del Arte

• ⁠ Festival Filarmónico Internacional

• ⁠ Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos

• ⁠ Encuentro de Artesanos de Pueblos Originarios

• ⁠ Agitá la Bienal (plataforma joven de expresión cultural)

Completan la programación numerosas expresiones del arte y la cultura: artes escénicas, talleres, conferencias magistrales, muestras, feria de artesanía y diseño, y una destacada propuesta gastronómica regional.

Reconocida como uno de los escenarios más relevantes a nivel mundial en el campo de la escultura, la Bienal del Chaco se consolida además como una de las experiencias más significativas del arte público en el continente, convocando a escultores y amantes del arte de todo el mundo.

LT