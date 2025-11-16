La Cena Secreta: el espectáculo sensorial que fusiona gastronomía, erotismo y música en vivo

La Cena Secreta, la propuesta que combina gastronomía de autor, erotismo, música en vivo, magia y sexología, se convirtió en uno de los espectáculos más comentados del año. Nacida en plena pandemia como un delivery para parejas encerradas, hoy tiene su versión escénica en el Gorriti Art Center, donde cada miércoles a las 21 el lugar se convierte en un templo del deseo, el humor y el juego compartido.

El espectáculo está producido por Leo Travaglio, figura clave de la noche porteña y creador de Esperanto, el icónico boliche que marcó una época. En diálogo exclusivo con Perfil, Travaglio explicó que la esencia de aquella discoteca —su espíritu comunitario, su energía y su búsqueda de “pasarla bien”— hoy vive en este nuevo formato que apuesta por otra forma de encuentro: más íntima, más sensorial, más adulta.

“Esperanto fue un ícono que trascendió lo nocturno, incluso gente que nunca salió sabe qué es Esperanto”, recuerda. “Lo que pasaba ahí adentro era mágico. Una comunidad heterogénea, sana, donde convivían todas las tribus: estudiantes, modelos, empresarios, artistas internacionales, futbolistas. Era un idioma común”. Ese concepto de “idioma universal” fue justamente lo que inspiró el nombre del boliche.

Hoy, asegura, Gorriti Art Center funciona como una versión 2.0 de aquel fenómeno. “El alma es la misma: regalar buenos momentos. Pero la noche cambió. Ya no se puede esquivar ciertas cosas que a mí no me divierten. Por eso decidí cerrar ese ciclo y crear un espacio donde pase algo distinto, disruptivo, de calidad artística y gastronómica”.

La Cena Secreta nació durante el encierro obligatorio y de una situación personal que Travaglio reconoce sin filtros. “En pandemia me pasaba que en casa ya no tenía más intimidad con mi novia. Estábamos aburridos. Y pensé: esto le debe estar pasando a todas las parejas”. Su respuesta fue inventar una experiencia que se pudiera vivir puertas adentro: una caja misteriosa con platos gourmet envasados al vacío, tragos afrodisíacos, elementos eróticos, videos con instrucciones de cocina y un consultorio sexual guiado por el sexólogo Patricio Gómez.

El éxito fue inmediato. Al volver la presencialidad, Travaglio convocó al mago Ulises Magic, al músico Flavio Indiana, al chef Nicolás Aquino y al propio Gómez para transformar aquella caja en un show en vivo. “Hicimos un evento con todos los que habían comprado la caja y fue un éxito. Ahí dije: ‘Acá hay un espectáculo’”.

Hoy, la experiencia se despliega como un viaje de tres pasos gastronómicos, performances sensuales, dinámicas participativas, humor, magia y música en vivo. “Me gusta ver las caritas de la gente cuando viene por primera vez y se sorprende”, cuenta Travaglio. “La Cena Secreta es disruptiva, erótica, sensual, pero tiene un objetivo muy claro: reconectar a las parejas. Muchas no se dicen ciertas cosas, no se abrazan, no comparten un momento de calidad. Acá se redescubren”.

La propuesta incluye también el juego “Sexcretos”, inventado por Travaglio, que invita a las parejas a explorar gustos, límites y fantasías con humor y libertad. A eso se suma un equipo de “guardianes de la fantasía”.

Durante la entrevista, Travaglio reflexiona sobre los cambios en la cultura nocturna porteña. “Antes la noche regalaba algo nutritivo. Hacías amigos, encontrabas o perdías parejas. Hoy es distinto. Por eso Gorriti Art Center no busca ser una discoteca tradicional. “No es una disco, pero tiene la energía de un club; no es un teatro, aunque hay teatro; no es un restaurante, aunque la gastronomía es central”, detalla. Para él, el lugar es un formato híbrido difícil de etiquetar, donde lo importante es que todo lo que sucede mantiene un estándar de calidad artística.

Al hablar del pasado, las anécdotas de Esperanto brotan sin presionar demasiado. Desde Cristian Castro dejando a su novia en el hotel a los 20 minutos para volver solo hasta los Black Eyed Peas tomando mate a las cinco de la mañana, pasando por meseras griegas bailando sobre las mesas. “Nunca va a volver a pasar algo así. Fue la tormenta perfecta”.

Aun así, no descarta un regreso futuro. “Sé que Esperanto va a volver en algún momento, con otro formato”, adelanta. Mientras tanto, su presente es Gorriti: La Cena Secreta, Fiesta Forever —un musical con hits de los 70, 80 y 90— y “La casa de sexo”, el exitoso show de José María Muscari.

Sobre su propia trayectoria, Travaglio se muestra genuinamente agradecido: “Me siento feliz, orgulloso y con ganas de seguir creando cosas para que la gente la pase bien. Me gusta estar del otro lado, anfitrionando, cuidando cada detalle”.

La Cena Secreta continúa ofreciendo funciones todos los miércoles a las 21 horas. El público puede elegir entre ubicación VIP o preferencial, ambas con menú de tres pasos, un trago incluido y acceso a una barra de autor. La reserva se realiza por Alternativa Teatral.