La literatura argentina toma la Alhambra: Mariana Enríquez y Camila Sosa Villada en cultur_ALH

Del 3 al 5 de octubre Granada se convertirá en el epicentro mundial de la cultura literaria con la primera edición de cultur_ALH. Encuentro Internacional de Cultura Literaria en la Alhambra, un festival pionero que aspira a convertirse en el gran evento literario del sur de Europa.

Entre sus protagonistas destacan dos de las voces más poderosas de la literatura argentina contemporánea: Mariana Enríquez, referente global de la narrativa gótica y política, y Camila Sosa Villada, autora de Las malas, que ha renovado la literatura con su mirada queer y disidente.

Sus intervenciones, en diálogo con otras escritoras y pensadoras, colocarán a la literatura argentina en el corazón de la Alhambra, Patrimonio Mundial y uno de los escenarios más simbólicos de la cultura universal.

Ana Gallego Cuiñas, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada

cultur_ALH está coordinado por la escritora y crítica Ana Gallego Cuiñas, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y especialista en festival studies, junto con la editora Patricia Escalona. La programación busca derribar fronteras entre géneros y lenguajes, y se caracteriza por su vanguardia, bibliodiversidad e inclusión.

Además de los grandes nombres internacionales —Salman Rushdie, Cristina Rivera Garza, Leila Slimani, Hervé Le Tellier, Andrés Neuman, Cristina Morales, Juan Gabriel Vásquez, Zeina Abirached, Rachel Eliza Griffiths, Yung Beef—, el festival incluye actividades únicas y experimentales:

- Jarchas poéticas al amanecer en el Mirador de San Nicolás, que recuperan la poesía medieval en un entorno patrimonial único.

- Murales de arte urbano en directo, donde escritores y grafiteros se unen para convertir la Alhambra en un lienzo de palabras e imágenes.

• Documentales literarios, como Booklovers de Jorge Carrión, que traza un viaje por la cultura del libro en ciudades como Buenos Aires, y Palabra de Nobel, dedicado a J.M.G. Le Clézio.

• Talleres de formación y creatividad, entre ellos los de poesía digital con Alex Saum-Pascual y edición independiente con Malcolm Barral.

cultur_ALH se distingue también por su apuesta inclusiva: todo el programa ha sido concebido con un plan de accesibilidad, que incluye interpretación en lengua de signos, espacios adaptados para personas con movilidad reducida y sonido amplificado en la mayoría de las sedes. El objetivo es garantizar que toda la ciudadanía pueda disfrutar de la experiencia cultural.

El festival hace bandera de la bibliodiversidad, dando un lugar central a géneros que a menudo quedan relegados en los grandes circuitos: la poesía, el cuento, el ensayo, el teatro y las formas experimentales conviven aquí con la narrativa más reconocida. cultur_ALH es también el primer festival literario del mundo declarado sostenible, tras obtener el sello “evento sostenible”, se calcula su huella de carbono y la compensa con la replantación de árboles en la Alhambra, integrando así cultura y medioambiente.

Información práctica:

- Fechas: 3–5 de octubre de 2025

- Lugar: Alhambra y Granada

- Entradas: gratuitas, disponibles a partir del lunes 29 de septiembre a las 12.00 en la web oficial

- Web oficial: https://www.alhambra-patronato.es/culturalh



RB