El Día Mundial de la Televisión fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 17 de diciembre de 1996, a través de la Resolución 51/205. Aquella fecha elegida, el 21 de noviembre, conmemora la celebración del Primer Foro Mundial de la Televisión que tuvo lugar en la sede de la ONU en Nueva York ese mismo día del año.

Su resolución buscó reconocer el impacto fundamental de las comunicaciones televisivas a nivel geo-político y su capacidad para moldear el escenario mundial. A la par, se destacó que la televisión se había convertido en una herramienta importante para la orientación,la canalización y la movilización de la opinión pública internacional.

De invento mecánico a medio global de masas

Los orígenes del invento se remontan a finales del siglo XIX. En 1884, el ingenioso alemán Paul Gottlieb Nipkow diseñó y patentó el disco de Nipkow, un aparato mecánico que sentó las bases para la transmisión de imágenes en movimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Dictaduras y comunismo: “Cuando alguien gana por goleada, el problema sigue”

Aún así, no fue hasta 1926 que el escocés John Logie Baird consiguió transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor utilizando una base mecánica. Después, el desarrollo de la tecnología electrónica, impulsado por figuras como Philo Farnsworth y Vladímir Zvorykin, permitió la creación del televisor electrónico con mayor calidad de imagen.

De hecho, las primeras emisiones televisivas regulares de programación pautada tuvieron lugar en Inglaterra en 1936 y en Estados Unidos en 1939, antes de ser interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, el medio experimentó un auge explosivo, conocido como el "boom de la TV", especialmente entre 1945 y 1955, difundiéndose por el mundo.

Para la década de 1950, con la llegada del color y la creación de redes de conexión transnacionales como Eurovisión (1953) y más tarde Mundovisión (1960), el medio solidificó su poder de alcance global. A lo largo del siglo XX, la televisión se transformó en un electrodoméstico central en los hogares, impactando la inmediatez noticiosa y el entretenimiento.

El rol de la televisión en la agenda de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

La conmemoración impulsada por la ONU tiene como objetivo central promover el uso responsable de la televisión, alentando la difusión de programas que contribuyan a la paz, la seguridad, el desarrollo económico, social y cultural de las naciones. Aquel enfoque resalta la capacidad de la televisión para actuar como un "puente de comunicación" que fomenta el entendimiento y el intercambio cultural entre países, promoviendo valores universales.

La Batalla de la Vuelta de Obligado, un símbolo de la defensa de la Soberanía Nacional

A comienzos de este siglo, la organización supranacional reconoce la creciente influencia del medio sobre el proceso de toma de decisiones globales. Mediante la televisión, la ONU busca señalar los problemas que enfrenta la humanidad, desde conflictos y amenazas a la paz hasta desafíos ambientales y de desarrollo.

Incluso, la entidad proporciona productos y servicios multimedia que cubren su trabajo, distribuyendo contenido en sus seis lenguas oficiales para el consumo público y el apoyo a los medios de comunicación internacionales.

La televisión en la era digital

Lejos de quedar relegada por el avance de las plataformas digitales y el crecimiento de Internet, la televisión sigue siendo la principal fuente de consumo de video a nivel global.

A pesar de los cambios en los hábitos de uso, la televisión ha sabido integrarse y potenciarse con la web, incorporando transmisiones en directo a través de plataformas en línea y ofreciendo acceso a contenido audiovisual desde múltiples dispositivos.

Dado que la llegada de la "televisión inteligente" o Smart TV, con conexión a Internet, ha mezclado los contenidos de transmisión convencional (broadcast) con los servicios de streaming, reafirmando su relevancia en el siglo XXI.

BGD / EM