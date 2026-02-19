Las cinco recomendaciones culturales de la semana: concierto gratuito en el Parque Centenario, homenaje al carnaval y más

Carnavalia: Homenaje al Carnaval

El próximo 20 de febrero de 19 a 21 se realizará el pop up “Carnavalia” en Imaginario Galería de Arte un evento dedicado a rendir homenaje al carnaval. La noche contará con un desfile especial de tocados, realizados por la artista plástica Febe Defelipe, quien fue y es responsable creativa de los tocados de comparsa. La propuesta se completa con la participación de los tambores Vibra / Bloco de Samba raggae, y las músicas Helene Mattos y Ana Larrubia, artistas que evocan los ritmos y sensaciones propias de la festividad.

Un evento que celebra la alegría, la música y la creatividad. El carnaval, tradicionalmente vivido como un espacio de encuentro y libertad, invita cada año a celebrar la diversidad y el goce colectivo a través de la música, el baile y el color.

20 de febrero

Paraguay 423 - CABA

De 19 a 21.

“Astucia” de Gabriel Altamirano en el Sheraton Hotel Mendoza

Sheraton Mendoza Hotel y Huentala Wines presentan”Astucia” la muestra individual del artista Gabriel Altamirano, con curaduría y gestión de Gastón Fournier, que inaugura este jueves 19 de febrero a las 19 con cocktail especial.

Las puertas del establecimiento se abren a todo público con posibilidad de visitar la muestra en el hall central del Sheraton Hotel y conocer, además, la escultura blanda diseñada por Altamirano junto a la producción de vinos de la primera Bodega Urbana, ubicada en los subsuelos del Hualta Hotel.

Para esta edición, Altamirano presenta una serie de obras creadas especialmente para Mendoza, donde profundiza en los imaginarios simbólicos del zorro: inteligencia, intuición, supervivencia, observación aguda y lectura del entorno.

John Malkovich protagoniza en Argentina una obra de teatro inspirada en Roberto Bolaño



En paralelo a la exhibición, Altamirano desarrolló una escultura blanda monumental diseñada exclusivamente para esta edición. La pieza será rellenada con almohadas especialmente aportadas por Khodriya y Oregon - Línea Hotelera, en un gesto colaborativo que transforma el acto artístico en una acción concreta de impacto social.

Una vez finalizada la muestra, todas las almohadas serán donadas al Hogar “Santa Marta” de Ciudad de Mendoza, la residencia de adultos mayores más grande de la provincia.

Sheraton Hotel Mendoza, Devas Bar, Ciudad de Mendoza

Inauguración: jueves 19 de febrero a las 19.

Exhibición: 19/02/26 al 06/04/26

Teatro Colón al aire libre

El próximo domingo 22 de febrero a las 19, la Orquesta Estable del Teatro Colón, con dirección musical del maestro Ezequiel Silberstein, se presentará en el escenario del Anfiteatro del Parque Centenario al aire libre y de manera gratuita. El programa musical estará conformado por obras de Beethoven y Brahms.

La entrada es gratuita y se retiraran por orden de llegada y hasta agotar la capacidad (1 localidad por persona) a partir del mismo domingo 22 desde las 17 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Lillo).

Programa Musical

Ludwig van Beethoven

Obertura Leonora Nro.3

Johannes Brahms

Sinfonía Nro.1

Escuchas de disco en Artlab

Continúan las escuchas HIFI todos los sábados a las 19 y 21 en Artlab (Roseti 93, CABA). La propuesta invita al público a reunirse para experimentar la música en condiciones de alta fidelidad (parlantes Altec A7 "The Sound Of Theatre") y atención plena. Cada encuentro propone recorrer álbumes fundamentales del rock, pop, jazz y la electrónica —junto a obras clave de la música argentina— presentados por invitados especiales que aportan contexto y nuevas lecturas sobre materiales clásicos. Un ritual contemporáneo de escucha colectiva en tiempos de reproducción dispersa.

Programación para este fin de semana:

Sábado 21 a las 19, Rumours de Fleetwood Mac (1977). Presenta: Eric Olsen

Sábado 21 a las 21 Cross de Justice (2007). Presenta: Christine-Marie Andrieu

Últimos 2 jueves alrededor del piano en Roseti

Los próximos jueves 19 y 26 de febrero a las 20 en Roseti (Gallo 764, CABA) cierra el ciclo Sandwich Piano Bar que en 2025 revivió un ritual musical histórico: cantar alrededor de un piano las canciones que más nos gusta.

Lo que comenzó como una noche improvisada entre amigos hoy es uno de los eventos musicales más singulares y convocantes de la escena porteña. En Roseti, la respuesta del público volvió a confirmarlo: las dos primeras funciones se agotaron.

El periodista y músico Hernán Siseles tramó a inicios del año pasado, entre el azar y el deseo de hacer música entre amigas y amigos, una red de pianos verticales que fueron encontrando nuevas casas en distintos puntos culturales de la ciudad. El primer ciclo fue en un bar de Colegiales, que muy pronto se vio desbordado. Así dio comienzo un ciclo que durante todo 2025 colmó cada lugar al que el SPB se movió.

