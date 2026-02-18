“Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel, parte del asesinato de Javier Chocobar para reflexionar sobre la historia y cultura argentina

El próximo 5 de marzo llega a los cines del país Nuestra Tierra, el quinto largometraje de Lucrecia Martel, luego de un prestigioso recorrido por festivales internacionales. La película parte de un crimen que fue registrado en video y filtrado en internet para abrir una reflexión sobre la historia y la cultura argentinas. En octubre de 2009, Javier Chocobar, referente de la comunidad indígena Chuschagasta, fue asesinado por el funcionario público y emprendedor minero Darío Amín durante un intento de desalojo en el norte de Tucumán. La película narra la extensa espera de la comunidad por justicia hasta el juicio que tuvo lugar recién en 2018, casi una década después.

Resultado de catorce años de trabajo y de una exhaustiva investigación, Nuestra Tierra interpela y discute las narrativas oficiales basadas en expedientes, mapas y pinturas. Las imágenes aéreas del territorio y los relatos íntimos de quienes lo habitan desde hace generaciones revelan que lo que está en disputa no es sólo la propiedad de la tierra, sino la idea misma de nación.

El estreno mundial de Nuestra Tierra se realizó en el 82° Festival Internacional de Cine de Venecia. Luego fue proyectada en los Festivales de Cine de Toronto, Nueva York, Camden, San Sebastián (en la sección Horizontes Latinos), Río de Janeiro y Gijón. Su estreno mexicano tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su estreno en Reino Unido fue en el 69º Festival de Cine de Londres BFI, donde ganó el premio a Mejor Película.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lucrecia Martel nació en 1966 en Salta, Argentina. Es directora, guionista y productora de cine. En 2001 estrenó su ópera prima, La ciénaga a la que le siguieron La niña santa en 2004, La mujer sin cabeza en 2008, y Zama en 2017. Sus otros trabajos incluyen instalaciones artísticas, programas de televisión y cortometrajes. Entre los más recientes, se destacan la instalación artística “El pasaje” (2021), el unitario musical “Terminal Norte" (2021) protagonizado por Julieta Laso, y los cortometrajes “AI” (2019) y “Camarera de piso” (2022).

Martel ha ganado numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y ha sido miembro del jurado en diversos festivales internacionales de cine. Sus películas fueron proyectadas en retrospectivas y eventos culturales alrededor del mundo, en instituciones como Harvard, el MoMA, el Lincoln Center, el Tate Museum de Londres y el Centre Pompidou, que en 2024 publicó un volumen sobre su obra.

Javier Bardem condenó la postura de Berlinale sobre Gaza expresada por Wim Wenders



Además, ha llevado a cabo una serie de clases magistrales sobre sonido y narrativa en distintas instituciones del mundo. En 2023, recibió doctorados Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Salta en Argentina, y la Universidad KU Leuven en Bélgica. En 2025 publicó su primer libro, Un destino común. Intervenciones públicas y conversaciones, en la editorial Caja Negra. Vive entre Salta y Buenos Aires.



FICHA TÉCNICA: NUESTRA TIERRA - 2025

Género/Categoría: Documental

Duración: 122 min

Título international: Our Land

Directora: Lucrecia Martel

Con la participación de la Comunidad Indígena Chuschagasta

Países: Argentina, EEUU, México, Francia, Holanda, Dinamarca

Idioma: Español

Guion: Lucrecia Martel, María Alché

Asistente de Guion y Dirección: Gabriela Uassouf

Investigación Histórica: Milena Acosta

Imagen y Fotografía: Ernesto De Carvalho

Fotografía Adicional: Federico Lastra

Montaje: Jerónimo Pérez Rioja, Miguel Schverdfinger

Diseño de Sonido: Guido Berenblum, Manuel De Andrés

Diseño adicional: Javier Umpierrez

Mezcla: Emmanuel Croset

Sonido en set: Raúl Locatelli, Victor Tendler, Fernando Gallucci

Música Original: Alfonso Olguín

Colorista: Joel Sahuleka, Luisa Cavanagh

Supervisor VFX: Stefan Beekhuijzen

Supervisor Post: Iair Michel Attías

Producida por: Rei Pictures, Louverture Films, Piano

En coproducción con: Pio & Co, Lemming Film, Snowglobe

En asociación con: Just Films | Ford Foundation, LEAF Films, Programa Ibermedia, Fundación Ernesto Sábato, Primo Content, Talipot Studio

Productores: Benjamín Domenech, Santiago Gallelli, Matías Roveda, Joslyn Barnes, Javier Leoz, Julio Chavezmontes

Coproductor(es): Sandrine Dumas, Marie-Pierre Macia, Claire Gadea, Erik Glijnis, Leontine Petit, Katrin Pors, Mikkel Jersin

Productores Ejecutivos: Lynda Weinman, Danny Glover, Susan Rockefeller, Tony Tabatznik, Maxyne Franklin, Brenda Coughlin, Marco Perego, Michael Cerenzie, Natalia Meta

Co-Productores Ejecutivos: Charlotte Cook

Productores Asociados: Alejandro Musich, Regina Solórzano

Distribución en Argentina: Moving Pics

Diseño del afiche: Alejandro Ros

