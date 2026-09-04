Las mejores series y películas para ver este primer fin de semana de septiembre

Esta semana, las recomendaciones recorren territorios muy diferentes: la Patagonia de comienzos del siglo XX, la soledad de una mujer en un multifamiliar mexicano, el Buenos Aires atravesado por el tango de Carlos Saura y la intimidad de uno de los músicos fundamentales del rock argentino. A la selección se suman dos grandes regresos: el de Harry Potter a la pantalla y el de Oasis a los escenarios, ahora convertido en película.

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Los Colonos

Los Colonos de Felipe Gálvez Haberle con Mark Stanley, Camilo Arancibia y Benjamín Westfall, se ubica en la Patagonia, a comienzos del siglo XX. El terrateniente José Menéndez contrata a tres hombres para despejar sus tierras del pueblo selk'nam. Al frente va MacLennan, un exsoldado escocés brutal; lo acompañan Bill, un mercenario estadounidense, y Segundo, un joven mestizo de puntería asombrosa. Mientras avanzan hacia el sur, Segundo descubre que la verdadera misión es exterminar a los indígenas que habitan la región.



Moscas

Moscas es la más reciente película del aclamado Fernando Eimbcke (Temporada de patos, Club Sándwich) y es una conmovedora historia sobre soledad, afectos inesperados y segundas oportunidades.

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Filmada totalmente en blanco y negro, la cinta es protagonizada por Teresita Sánchez (La Camarista, Tótem), Hugo Ramírez (Xquipi), Enrique Arreola (Temporada de patos, Párpados azules) y Bastian Escobar, en su debut actoral.

Olga vive en un enorme multifamiliar en donde lleva una existencia solitaria, regida por hábitos inalterables. Pero cuando, por necesidad económica, renta un cuarto de su departamento a un hombre quien a escondidas mete también a su hijo de nueve años, Olga se enfrenta a lo que más miedo le tiene, la conexión emocional.

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Tango

Tango es un clásico de Carlos Saura con Miguel Ángel Solá, Cecilia Narova y Mía Maestro. La historia se enfoca en Mario Suárez un director de cine y teatro que atraviesa una crisis personal en Buenos Aires. Su ex novia y bailarina principal lo acaba de dejar, y una lesión en la pierna le impide bailar.

Mientras intenta montar un espectáculo sobre el tango, su inversor, Angelo Larroca, le exige que audiciones a su joven amante, Elena. Mario la convierte en protagonista del show y se enamora de ella, ignorando las advertencias de quienes saben que Angelo es un hombre peligroso.

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El mundo cabe en una canción

El mundo cabe en una canción propone un retrato personal y cercano de Fito Páez. El documental recorre sus pensamientos, experiencias y emociones a través de una mirada que busca mostrar al músico detrás del escenario.

Luisana Lopilato se convierte en “Pepita la pistolera”, la nueva heroína de Lucía Puenzo



El artista habla sobre el amor, los vínculos, el paso del tiempo y las experiencias que marcaron su camino tanto personal como profesional y que terminaron convirtiéndose en canciones.

La música aparece como uno de los ejes centrales para comprender la mirada de Páez sobre el mundo. Sus recuerdos y reflexiones permiten acercarse a las distintas etapas de una trayectoria marcada por grandes éxitos, transformaciones personales y una permanente búsqueda artística.

Próximamente

Serie de Harry Potter

La nueva serie original de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal, con un total de ocho episodios, la producción se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

Harry Potter recibe en su cumpleaños número 11 una carta de admisión para la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería que le abre las puertas a un mundo oculto, repleto de diversión, amistad y magia.

La primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). El elenco también incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre otros nombres.

Basada en las aclamadas obras de J.K. Rowling, la serie cuenta con el guión y la producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como director de varios episodios y productor ejecutivo para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts (de Brontë Film and TV), junto a David Heyman (de Heyday Films).

Oasis presenta "Don't Look Back in Anger", el documental sobre su regreso

Llega a cines y salas Imax de Argentina el próximo 10 de septiembre. La película sigue de cerca a Noel y Liam Gallagher durante una de las reuniones más esperadas en la historia del rock. La gira Oasis Live '25 vio el regreso de la banda a los escenarios 16 años después de una abrupta separación, pasando por 14 países con 40 conciertos que finalizaron en Sudamérica, dejando dos recitales memorables en el estadio River Plate.

El filme, producido por Steven Knight (creador de Peaky Blinders) y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, incluye acceso a los ensayos y backstage del tour, además de la primera entrevista conjunta de Noel y Liam en más de 20 años.

RB/fl