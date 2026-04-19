Los martes en el Louvre

Nan Goldin es mirona, fisgona, voyerista de alta erudición. Desde antes de Scopophilia, en el que se saca las ganas, literales y figuradas, de su “amor por mirar”. En el sentido erótico y en el otro, como si fueran muy distintos. Durante un montón de martes, la fotógrafa nacida en Boston en 1953 pudo ir al Louvre y estar a sus anchas. Sacar todas las fotos que quiso, desde 2010 hasta el momento que publica esta serie, para luego darse cuenta de lo más obvio: sus propias obsesiones, el sexo, la violencia, lo mutable del género y de la vida, habían sido, mucho tiempo antes, las mismas preocupaciones de los artistas que estaban en ese museo parisino.

Si bien la conclusión es un poco previsible, en el arte clásico y luego en el Renacimiento esas son las únicas cosas que importan, Goldin fue un poco más allá en lo conceptual. Armó dípticos entre las imágenes que venía haciendo desde la década del 70 y las juntó con las fotos que había tomado. Foto de obra de arte con foto como obra de arte.

En ese trabajo se suturan los años que van de una a otra y se hilvana el deseo de unirse. Además, realizó collages o frisos que integran a la vista con una deriva sobre múltiples asociaciones: entre lo propio y lo ajeno. Una manera de hacer suyo el arte universal. Retratos únicos que se emparejan con las imágenes que tomó de las obras. Modos diversos de apropiación que construyen un continuum visual. Una vuelta de tuerca sobre la idea de Aby Warburg: “la vuelta a la vida de lo antiguo”. El mismo paganismo dionisíaco que, parece, no termina de reencarnar en las imágenes.