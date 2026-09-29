El 29 de septiembre, el santoral católico celebra con inmensa solemnidad la festividad conjunta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Estas excelsas criaturas celestiales, mencionadas explícitamente en las Sagradas Escrituras, desempeñan un papel fundamental en la historia de la salvación como gloriosos defensores del trono de Dios y mensajeros de la divina providencia.

Los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y su misión protectora en la historia sagrada

San Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», encabezó las huestes celestiales para derrotar al dragón infernal. Considerado el príncipe de la milicia angélica, su poderosa figura encarna la fidelidad evangélica y el triunfo de la justicia sobre las fuerzas del mal, siendo invocado continuamente para obtener la salvación del alma ante las tentaciones del mundo.

San Cleofás, el fiel discípulo de Emaús que reconoció al Resucitado en la fracción del pan

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Por su parte, San Gabriel, el «Fortaleza de Dios», actuó como el mensajero supremo del Altísimo al anunciar la Encarnación del Verbo a la Santísima Virgen María. Su celestial intervención facilitó la redención humana, convirtiéndose en el patrono de los comunicadores y en un símbolo inmortal de la esperanza para toda la comunidad católica que busca la verdad.

Asimismo, San Rafael, cuyo nombre traduce «Dios sana», acompañó al joven Tobías en su periplo, liberando a Sara y sanando la ceguera de Tobit. Venerado como el arcángel de la salud y las obras de caridad, su figura es invocada diariamente para solicitar la sanación de enfermos y la protección de los viajeros durante sus travesías cotidianas.

Diversas crónicas históricas atribuyen a su intercesión divina multitudinarios prodigios, como la liberación de plagas y milagrosas apariciones en santuarios de la cristiandad medieval. Las oraciones marianas y los exorcismos tradicionales apelan a su presencia victoriosa, recordando que estos benditos espíritus custodian a los fieles en cada combate espiritual y fortalecen la vida de oración.

En la piedad contemporánea, miles de devotos recitan la célebre oración a San Miguel Arcángel e invocan la protección angélica en sus hogares. A través del rezo del Santo Rosario y novenas especiales, la comunidad solicita su amparo celestial para alcanzar la paz interior, vencer las adversidades morales y mantener un compromiso firme con las enseñanzas del Santo Evangelio.

Su memoria imperecedera impulsa a los creyentes a confiar plenamente en el amparo de las milicias celestiales ante las pruebas diarias. Venerados como pilares espirituales de la Iglesia universal, los tres arcángeles enseñan que el amor compasivo de Dios cuida permanentemente a sus hijos, orientando sus pasos hacia la gloria eterna y la definitiva misericordia de Dios.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a San Alarico y a San Fraterno de Auxerre. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como San Jerónimo, Santa Teresita del Niño Jesús y los Santos Ángeles Custodios, cuyos virtuosos testimonios de santidad fortalecen la fe del pueblo creyente.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en la Parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (Bartolomé Mitre 892). En este histórico templo porteño, la comunidad custodia veneradas imágenes de los tres arcángeles, ofreciendo solemnes celebraciones litúrgicas, momentos de oración y bendiciones especiales.