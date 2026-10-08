Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires

Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. El acto se realizó este miércoles 7 de octubre en el Salón Dorado de la Legislatura porteña.
Del acto participaron figuras del ámbito cultural, institucional y social, entre ellas Mercedes Morán, Javier Zanetti, Sandra Mihanovich, Yamil Santoro, Hilda Kogan, Gino Bogani, Fernando Bravo, Gabriel Rabinovich, Martín Cabrales, Paloma Herrera, María Teresa Andruetto, Matilde Marín y Bernardo Kosacoff.
La distinción surgió de un proyecto presentado por el exlegislador Yamil Santoro, que luego se convirtió en la Ley N.° 6933, aprobada por la Legislatura y promulgada el 6 de enero de 2026. Según sus fundamentos, Ovsejevich fue reconocido por "su visión de la cultura como motor de transformación social, su capacidad para crear instituciones perdurables y su compromiso inquebrantable con la excelencia, que lo convierten en un modelo inspirador para las generaciones presentes y futuras".
En su discurso, el homenajeado destacó el vínculo con la ciudad: "Buenos Aires fue para mí una tierra de posibilidades. Y quisiera que siga siéndolo para las generaciones que vienen". Luego agregó: "Buenos Aires es una ciudad extraordinariamente rica en talento y tiene, además, la capacidad de proyectarlo hacia todo el país y hacia el mundo". Para cerrar, se refirió al desarrollo social: "Una sociedad progresa cuando logra combinar la libertad y el desarrollo individual con una preocupación permanente por el bien común". “Nadie construye solo”, enfatizó.
Ovsejevich fundó en 1969 la empresa Konex-Cano, dedicada a la comercialización de equipos de oficina, desde la cual impulsó además el apoyo a diversas instituciones y actividades culturales. En 1980 creó la Fundación Konex, que entrega los Premios Konex a personalidades destacadas de la cultura argentina con el propósito de reconocer el mérito y que esas trayectorias sirvan de inspiración a las nuevas generaciones.
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En fotos: Luis Ovsejevich fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires
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