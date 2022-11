El pasado viernes 25 de noviembre Luisina Brando volvió al escenario luego de casi diez años lejos de la actuación y por primera vez lo hizo en el mítico Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Allí interpretó unos versos en el concierto brindado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires bajo la dirección musical de su hijo, el maestro Federico Jusid. La presentación contó, además, con la actuación como solista del acordeonista Iñaki Alberdi.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Federico Jusid con la participación de Luisina Brando. Foto: Arnaldo Colombaroli (Prensa del Teatro Colón).

“Más allá del Teatro Colón, experiencia absolutamente única, el hecho de estar en el escenario, no con un compañero que tiene que contestar al texto o mirarte, sino vos sola con el director de la orquesta y los 85 músicos que están en la Filarmónica haciéndote como una especie de piso, de pastito, de acompañamiento a esas palabras ya en sí era algo, desde el punto de vista técnico, muy interesante”, contó a PERFIL la actriz.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Federico Jusid. Foto: Arnaldo Colombaroli (Teatro Colón)

Fue en el año 2014 que Brando realizó su último trabajo actoral en “Doce casas”, un ciclo televisivo que escribió y dirigió Santiago Loza, y que se emitió en la TV Pública. Su amplísima trayectoria no deja de sorprender. Debutó en televisión al lado de Pepe Biondi y pasó por éxitos como "Alta Comedia" y "Atreverse". Actúo en más de 30 películas y tuvo el lujo de coprotagonizar De eso no se habla junto a Marcello Mastroianni. Con la grandiosa China Zorrilla fue Eva Perón en “Eva y Victoria”, entre muchísimos trabajos más.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Federico Jusid con la participación como solista del acordeonista Iñaki Alberdi. Foto: Arnaldo Colombaroli (Teatro Colón)

A sus 76 años y con toda su experiencia, Luisina Brando no estuvo exenta de los nervios. “De repente te preguntás ¿¿Yo lo voy a poder hacer y no me va a dar el track? ¿No me voy a frenar, no me va a agarrar un ataque?¿”, aseguró, con timidez.

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo la dirección de Federico Jusid con la participación de Luisina Brando. Foto: Arnaldo Colombaroli (Teatro Colón)

“Pensar lo que es el Teatro Colón, cada piso, cada lugar, cada especialidad, las personas que cosen, los que hacen los sombreros, los que están en lavandería, son todas las cosas absolutamente particulares para el Colón, a mí me dio la posibilidad de decir ‘Argentina te quiero cada día más’, qué sensación de pertenencia te da eso, la posibilidad de decir ‘acá hay todo’, está todo puesto el servicio del arte”, subrayó. “El Colón es un mundo aparte”, destacó emocionada.

CP