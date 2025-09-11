Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, obtuvo su negativa número 14 al pedido de libertad condicional

Si 13 era el número de la maldición, 14 es un número suficientemente robusto como para que Mark David Chapman admita que trascurrirá su vida en la cárcel, ya que 14 veces recibió la negativa a su pedido de prisión domiciliaria. El hombre que le disparó a John Lennon en 1980 deberá permanecer tras las rejas.

Este jueves 11 de septiembre volvió a recibir una negativa de la junta de libertad condicional del estado de Nueva York. De acuerdo a lo que comunicó el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria, Chapman -que hoy tiene 70 años-, se presentó ante el organismo el pasado 27 de agosto y su pedido de libertad fue nuevamente denegado.

Fue el propio Chapman quien asumió su culpabilidad tras disparar de forma fatal contra el ex Beatle el 8 de diciembre de 1980, frente al edificio Dakota, en el Upper West Side de Manhattan, poco después de que Lennon le firmara un disco.

Luego de gatillar, el asesino esperó a la policía mientras sostenía una edición de la novela El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Fue condenado en 1981 a una pena mínima de 20 años hasta cadena perpetua.

“Había maldad en mí corazón”

En 2002 el asesino de Lennon reconoció: "Había maldad en mi corazón. No voy a culpar a nadie más. Sabía lo que hacía y sabía que era malvado, que estaba mal, pero deseaba tanto la fama que estuve dispuesto a darlo todo y quitarle la vida a un ser humano".

En esa oportunidad, donde también recibió una negativa a su pedido de libertad condicional, la junta argumentó que el asesinato de Lennon representó una "indiferencia egoísta por una vida humana de trascendencia global" y que sus consecuencias dejaron al mundo "recuperándose del vacío" que provocó.

Chapman cumple su condena en la cárcel de Green Haven, en el valle del Hudson, Nueva York y su próxima audiencia de libertad condicional quedó fijada para febrero de 2027.

