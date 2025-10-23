Minerva Casero debutó en la música y mostró su costado más íntimo

Después de lanzar los primeros sencillos "Qué triste y Nada", la actriz y cantante Minerva Casero estrenó el viernes 17 de octubre su primer álbum, MINERVA, una obra que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera. El disco, disponible en todas las plataformas digitales, recorre distintos géneros y refleja la madurez artística de una intérprete que decidió apostar por su voz interior.

Airbag anunció su cuarto River para este 2025: cuándo salen a la venta las entradas

Con siete canciones que fusionan bolero, R&B, pop alternativo y bachata, Minerva define el álbum como “un capricho lúdico y experimental”. En conversación con PERFIL, la artista explicó que este trabajo representa una búsqueda profunda por expresar su identidad sin intermediarios. “Es un juego para mí. Es una apuesta y también una manera de volver a mi infancia. Tiene sus propias reglas y su propio lenguaje”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El lanzamiento fue acompañado por un evento íntimo con amigos y colaboradores cercanos, en el que la cantante interpretó por primera vez las canciones del disco. Allí, entre risas, emoción y nervios, la joven de 26 años celebró el inicio de una etapa que soñó durante años pero recién ahora se animó a concretar.

Minerva Casero nació en Buenos Aires en mayo de 1999. Hija del actor Alfredo Casero, creció en un ambiente artístico que despertó desde temprano su curiosidad por la música y la actuación. A los tres años ya participaba de los shows de su padre, y en la adolescencia comenzó a trabajar en televisión, en producciones como Iosi, el espía arrepentido y Viudas negras: putas y chorras.

Elina Garanča ofreció en el Colón un recital en seis idiomas que abarcó de Brahms a Gardel

Aunque su trayectoria como actriz le abrió múltiples puertas, con el tiempo sintió la necesidad de construir un espacio propio. “Venía atravesando un momento personal difícil y me di cuenta de que necesitaba algo que naciera de mí. La actuación es hermosa, pero en la música puedo decir lo que quiero. Es mi voz, mis sonidos, mis colores”, relató.

El álbum se gestó a lo largo de 2023 y 2024 bajo un proceso completamente independiente. “Fue una apuesta enorme. Tuve que organizar todo, encontrar a las personas adecuadas y financiarlo por mi cuenta. Pero quería que fuera auténtico. No podía esperar que alguien más lo hiciera por mí”, contó.

Esa independencia también se tradujo en libertad creativa. En MINERVA, cada tema tiene una identidad sonora distinta, pero un hilo conductor emocional los une. “Desierto” fue una de las canciones más complejas de desarrollar. “Tuvimos muchos títulos, muchas pruebas. No encontrábamos el estribillo. Era la más riesgosa porque quería que sonara pop, pero que siguiera siendo mía”, recordó.

Otra de las piezas más llamativas es su versión de Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra. “Lo amo profundamente. Siempre me conmovió esa canción. Quise reversionarla sin perder su esencia, pero llevándola a mi universo. Creo que es una forma de agradecerle todo lo que su música me dio”, dijo.

El proceso de composición, explicó, fue tan visceral como intuitivo. “Trato de no juzgarme. Cuando estoy en modo creativo, escribo, grabo, dejo fluir. Vomito todo lo que tengo adentro y después edito. Hay una parte mía más desbordada y otra más ordenada, y ambas se necesitan para crear”.

Minerva no oculta su deseo de consolidar su carrera musical a largo plazo. “Quiero que esto sea mi trabajo de todos los días. Ya lo estoy viviendo así, pero me gustaría tener un equipo que me acompañe. Igualmente, me encanta estar en todo. Me descubrí disfrutando del proceso completo, desde la composición hasta la producción”.

Rauw Alejandro desató tres noches de fuego latino con un show a lo Broadway en el Movistar Arena

Consultada sobre lo que espera generar en el público, respondió con sencillez: “Conmover. Si logro que alguien se vea reflejado en mis canciones, ya está. Cada persona siente distinto, pero si una sola se emociona, para mí tiene sentido”.

El universo de MINERVA combina dulzura, vulnerabilidad y elegancia. En sus letras conviven el amor, la introspección y la sensualidad, trazando un retrato honesto de una artista en pleno crecimiento. “La inspiración no es algo que viene a buscarte. Es una forma de mirar las cosas”, reflexionó hacia el final de la charla. “Está en lo cotidiano, en los sueños, en los miedos, en lo que no tiene forma”.