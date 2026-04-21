El Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizó una programación especial con el objetivo de fomentar el acceso a las artes y el patrimonio para el feriado del Día del Trabajador. Esta edición de La Noche de la Ciudad, que se realizará el 2 de mayo, concentrará una oferta diversa de museos, centros culturales y teatros oficiales que mantienen sus puertas abiertas sin costo para los visitantes.

El Gobierno porteño confirmó que la propuesta busca incentivar el consumo cultural de los ciudadanos en los circuitos públicos. Los espacios participantes incluyen el Museo de Arte Moderno, el Museo del Cine y el Centro Cultural Recoleta, donde el público ingresará de manera gratuita desde las 18 horas hasta la medianoche.

¿Qué actividades incluye la programación gratuita en los museos porteños?

Los museos de la Ciudad presentarán exposiciones temporales y recorridos guiados por sus colecciones permanentes. En el Museo del Cine, los asistentes observarán una selección de archivos fílmicos restaurados que documentarán la historia de la industria cinematográfica local. Esta propuesta refuerza el vínculo entre el acceso gratuito y la preservación del patrimonio cultural.

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El Museo de Arte Moderno habilitará sus salas para exhibiciones de artistas contemporáneos. Los equipos de guías especializados brindarán visitas breves sobre las obras expuestas para facilitar la comprensión de las muestras. La grilla de actividades dispone de cupos limitados que se completan por orden de llegada en cada sede.

¿Cuáles serán los centros culturales habilitados para esta jornada especial?

El Centro Cultural Recoleta integrará sus salas con presentaciones de música en vivo y ferias de diseño independiente. La programación oficial incluirá intervenciones artísticas en los espacios comunes, permitiendo que el público recorra las instalaciones bajo una modalidad de libre acceso.

Los teatros oficiales también se sumarán a la convocatoria con espectáculos de entrada gratuita. El Teatro Regio y el Teatro Sarmiento abrirán sus ensayos generales para el público, permitiendo una visión técnica de la puesta en escena de las obras actuales.

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La red de bibliotecas públicas de la ciudad también extenderá su horario de atención para fomentar la lectura y consulta de archivos documentales. Las salas permanecerán disponibles para los lectores hasta las 21 horas.

La jornada concluirá con una serie de conciertos al aire libre en la explanada de los centros culturales. El cierre de la programación incluirá la participación de artistas locales que presentarán sets acústicos para los asistentes.