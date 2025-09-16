Obras de gran formato toman la escena en la muestra "Extragrandes 2"

La exposición “Extragrandes 2” se presenta en la Galería de Arte Central Newbery (Jorge Newbery 3599) y permanecerá abierta hasta el 24 de septiembre, de lunes a sábados de 10.30 a 20. La propuesta, con curaduría de Gustavo González, reúne obras que apuestan al gran formato en un momento en que predominan las producciones de dimensiones reducidas.

El objetivo de la muestra es resaltar la potencia de lo monumental y su capacidad para transformar la relación entre el público y la obra. Las piezas, que ocupan amplias paredes de la galería, obligan al espectador a recorrerlas y a habitar el espacio desde nuevas perspectivas.

El recorrido comienza con los trabajos de Emilio Reato y Pablo Páez, que marcan el tono inicial con propuestas figurativas y cromáticas de gran impacto. A continuación, Francisco Baggiani y Andrea Martinetti presentan obras que combinan técnicas tradicionales y recursos contemporáneos, desde la carbonilla hasta la geometría construida en madera y collage.

La diversidad de materiales y miradas se amplía con el collage de Lidia Makaroff, realizado a partir de bolsas de papel pintadas, y con la abstracción de Jorge Pirozzi, quien trabaja sobre papeles pintados en serie. Por su parte, Milagro Torreblanca introduce un enfoque conceptual con Invisible, una obra realizada con clavos sobre madera que reflexiona sobre distintas formas de violencia.

En otro sector de la galería se despliega el universo onírico y colorido de Jorge Pietra, que contrasta con el realismo de Gabriel Sainz y el expresionismo de Ricardo Roux, en un juego de tensiones y estilos enfrentados. Finalmente, el galerista y artista Eugenio Ramírez exhibe Estacionamiento, una pintura que condensa el espíritu de la propuesta: expandir los límites del lienzo hasta convertirlo en un espacio habitable para el espectador.

Entre la figuración, la abstracción y el conceptualismo, "Extragrandes 2" construye un recorrido dinámico y heterogéneo que encuentra unidad en la decisión de pensar el arte desde la escala monumental. El resultado es una experiencia inmersiva que invita al público a redescubrir la relación entre obra, espacio y mirada.

