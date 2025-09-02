Paulo Londra concluyó su tour internacional y anunció su regreso a Córdoba

Paulo Londra continúa consolidándose como uno de los referentes más importantes de la música urbana en habla hispana. Tras causar furor en Lima con un concierto sold out en apenas dos horas, el artista argentino concluyó su visita a Perú con un imponente show en Arequipa, donde reunió a más de 20.000 personas en el Jardín de la Cerveza.

El recibimiento fue digno de una estrella global: desde su llegada al aeropuerto, cientos de fanáticos lo esperaron con muestras de cariño que se replicaron en las calles y en el recinto. Sobre el escenario, Londra desplegó un espectáculo de nivel internacional con un repaso de sus hits más icónicos como Sin cadenas, Plan A, Romeo y Julieta y Tal Vez, junto a canciones de su nuevo EP Versus.

“Me inspiré mucho en mi gente, siempre me dan amor, entonces yo les debo amor”, aseguró el cordobés sobre este nuevo material, en el que retoma sus raíces del trap con un tono introspectivo y emocional.

El paso por Perú fue parte de una gira que ya lo llevó a escenarios icónicos de España y México, donde acumuló más de 70.000 espectadores con funciones totalmente agotadas. En esta nueva etapa, Londra continuará por Chile (9 de septiembre, Movistar Arena), Colombia (13 de septiembre, Festival Cordillera) y Ecuador (16 al 18 de septiembre, en Quito y Guayaquil).

El gran cierre del año será el 29 de noviembre en Córdoba, su ciudad natal, con entradas agotadas en el Quality Arena. Allí, miles de fanáticos palpitan el esperado regreso a casa del artista que logró poner a la Argentina en el centro de la escena urbana mundial.

La agenda de Paulo Londra no se detiene. En marzo de 2026, será headliner del Lollapalooza Argentina, compartiendo cartel con figuras internacionales y sumando otro hito a su ascendente carrera.

Mientras tanto, sus números en plataformas digitales marcan récords: Adán y Eva superó el billón de streams en Spotify y Homerun, su álbum debut, alcanzó los 5 billones de reproducciones, convirtiéndolo en el primer artista argentino en lograrlo.

