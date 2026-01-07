Saint-Tropez despide a Brigitte Bardot con la presencia de Marine Le Pen

Brigitte Bardot fue enterrada este miércoles 7 de enero en la turística localidad de Saint-Tropez en Francia con una ceremonia "sencilla", como quería la artista, icono del cine y defensora de la causa animal. En la misa que dio comienzo a las exequias, en Nuestra Señora de la Asunción, con el féretro de la intérprete recubierto de mimbre, estuvo presente su hijo Nicolas-Jacques Charrier, de 65 años, con quien mantenía una relación complicada y la líder de extrema derecha Marine Le Pen.

Luego de la ceremonia religiosa, un coche fúnebre trasladó el féretro al cementerio junto al mar de la glamorosa localidad de la Costa Azul francesa, donde B.B., fue inhumada en un acto privado al que asistieron familiares y amigos cercanos.

La misa fue "muy sencilla, como ella, en realidad", dijo a AFP la actriz Chantal Ladesou, presente en la iglesia. "Cuando vimos entrar el féretro de paja, nos dijimos: es Brigitte, claro". "Fue muy emotivo, porque creo que había hecho su elección antes de morir y hoy no tenía a su alrededor más que gente a la que ella quería y que la quiere".

El frío intenso no frenó al millar de personas que se congregaron ante una pantalla gigante que retransmitía la ceremonia. Uno de ellos mostraba una pancarta donde se leía "Los animales le dan las gracias a Brigitte Bardot".

La llegada desde Oslo de Nicolas-Jacques Charrier, fue una incógnita hasta el último minuto a raíz de las relaciones distantes que tuvo con su madre, quien sostuvo que no tenía instinto maternal y que por eso lo dejaba con su padre, Jacques Charrier, fallecido en septiembre.

La hermana de B.B., Mijanou, de 87 años, que no pudo viajar desde Los Ángeles, hizo leer un mensaje: "Siento tu presencia alegre y feliz. Por favor, quédate conmigo hasta que me reúna contigo".

Entre los 400 asistentes también se encontraban el hijo de otra leyenda del cine francés Jean-Paul Belmondo, Paul y el defensor de las ballenas Paul Watson. En el plano político, estuvo la ultraderechista Marine Le Pen, a quien Bardot apoyó en las elecciones presidenciales de 2012 y 2017, y la describió como una "Juana de Arco" moderna que esperaba que pudiera "salvar" a Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, a quien la actriz había criticado, hizo llevar una gran corona de flores.

"Dejé todo porque estaba harta de ser bella todos los días..."



Bardot falleció el 28 de diciembre a los 91 años en su casa de Saint-Tropez, llamada La Madrague, donde vivía retirada desde hacía décadas con su cuarto marido, Bernard d'Ormale, un exasesor de la extrema derecha.

"El cáncer se la llevó"

En una entrevista publicada la víspera en Paris Match, D'Ormale reveló que la artista murió de cáncer. Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó. Pero "ella siempre quería volver a La Madrague (...) y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama".

D'Ormale también habló de los últimos momentos de la artista, con la que compartió 33 años de su vida. Le sostuvo la mano hasta el amanecer de aquel 28 de diciembre en que ella murió "rodeada de esos animales que amaba por encima de todo, y de mí, que la amaba". Según él, vio "una plenitud, una tranquilidad (...) en su rostro". "Volvió a ser extremadamente bella, como en su juventud".

El viudo de la actriz no reveló qué tipo de cáncer padecía la artista. Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin que entonces se detallaran los motivos de su ingreso. Sufrió un cáncer de mamas en la década de 1980.

En esta entrevista con Paris Match, D’Ormale precisó también los motivos del entierro de Bardot en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que ella había comentado a menudo su deseo de ser inhumada en La Madrague. "Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral", dijo. Bardot se resignó entonces a renunciar a las gestiones y aceptó la idea de ser enterrada junto a sus padres, en el cementerio junto al mar de la turística localidad.

La intérprete, nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, saltó a la fama en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer y llegó a aparecer en medio centenar de filmes, convertida en ícono sexual y de la moda. Pero en 1973 dejó la gran pantalla para dedicarse a la causa animal.

Fuente: AFP

RB CP