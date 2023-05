Sale a la venta "Fervor de Buenos Aires", la ópera prima de Borges

La primera obra de Jorge Luis Borges saldrá a la venta en las próximas semanas, según anunció su actual propietario de la obra, el reconocido anticuario Víctor Aizenman.

La venta de la ópera prima de Borges será en las próximas semanas. En relación al costo del manuscrito Aizenman expresó para la agencia Télam: "Lo único que puedo aclarar es que se habla de cifras millonarias pero está muy lejos de eso".

La venta de esta extraordinaria pieza cultural se da en el marco de una serie de coincidencias que catapultan el valor de esta obra. Una de ellas es que el manuscrito “Fervor de Buenos Aires” coincide con el centenario de su aparición y entrega a la imprenta Serantes.

Además, convive con el ciclo que se le dedica a esta obra en la actual Feria del Libro de Buenos Aires. Estas coincidencias se dan el mismo año del fallecimiento de María Kodama, viuda del gran escritor argentino y fervorosa perseguidora de coleccionistas y "falsificadores”.

La puesta en venta de esta pieza que consiste en 60 carillas escritas en tinta negra sobre hojas de formato variable, contenidas en estuche y carpeta. Según el anuncio de la librería anticuaria en Instagram: "extraordinario manuscrito integral de la ópera prima de JORGE LUIS BORGES. Pieza preciosa si las hay, su aparición coincide con la celebración del centenario de su publicación por la Casa Serantes Hnos. Impresores (1923), se pone a la venta este valioso y único ejemplar.

La página de Instagram no indica el valor de la pieza, que puede ser comprada por alguna biblioteca, institución, archivo y coleccionista que la quiera tener. En el posteo explica: "esta piedra basal de la obra de su autor, cuya producción ulterior no sería, según sus propias declaraciones, sino una reescritura constante de Fervor de Buenos Aires".

"Efectivamente hubo algunas falsificaciones en particular, no de manuscritos textuales, sino de ciertas dedicatorias apócrifas y mal hechas que Borges nunca había podido escribir, que no correspondían, e inclusive en fechas que no coincidían con las relaciones que tenía con los destinatarios de esas dedicatorias", explicó Aizenman a la agencia Télam.