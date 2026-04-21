Este 21 de abril, el santoral católico celebra la festividad de San Anselmo de Canterbury, monje benedictino, filósofo y arzobispo del siglo XI. Nacido en Italia, Anselmo se convirtió en una figura clave de la teología medieval, siendo reconocido como el "Doctor Magnífico" por su capacidad de explicar los misterios de la divinidad mediante el uso de la lógica, sin abandonar jamás la devoción profunda.

San Anselmo y la búsqueda intelectual de la esencia de Dios

La vida de Anselmo estuvo dedicada a la máxima "fides quaerens intellectum" (la fe que busca entender). Como abad de Bec y más tarde arzobispo de Canterbury, luchó incansablemente contra la interferencia de los reyes ingleses en los asuntos de la Iglesia. Fuentes destacan su integridad moral, prefiriendo el exilio antes que ceder los derechos espirituales de su comunidad a manos del poder político.

Sus escritos, especialmente el Monologion y el Proslogion, contienen el famoso argumento ontológico sobre la existencia de Dios, que ha influido en pensadores durante siglos. Se le atribuyen milagros de sanación y una sabiduría que parecía sobrenatural al resolver disputas teológicas complejas. Su presencia en los concilios era garantía de claridad doctrinal, siempre orientada a elevar el alma humana hacia el conocimiento de su Creador.

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Incluso en medio de sus altas responsabilidades, Anselmo nunca dejó de ser un monje humilde. Las crónicas hagiográficas europeas relatan que trataba a los más sencillos con una ternura paternal, dedicando tiempo a educar a los jóvenes en las virtudes cristianas. Su misticismo no lo alejaba de la realidad, sino que le otorgaba una visión más profunda para sanar las heridas sociales y espirituales de su convulsa época.

La devoción actual hacia San Anselmo lo sitúa como el patrono de los teólogos, filósofos y estudiantes. Se lo invoca para pedir claridad mental y honestidad intelectual en la búsqueda de la verdad. Su figura representa el puente perfecto entre la academia y el altar, recordándonos que el intelecto es un don divino que debe ser cultivado para la gloria de Dios y el bien de toda la humanidad.

La oración dedicada a este Doctor de la Iglesia pide luz para el alma: "Oh Dios, que concediste a San Anselmo penetrar los misterios de tu sabiduría, haz que nosotros, fortalecidos por su enseñanza, podamos comprender con el corazón lo que creemos con la mente". Es una plegaria que busca la coherencia entre el estudio y la vida de oración, inspirada en su legado intelectual.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Conrado de Parzham y a San Apolonio de Roma. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Jorge Mártir y a San Marcos Evangelista. Estos testimonios, que van desde la sencillez del portero franciscano hasta el valor del mártir, ofrecen un panorama de santidad que fortalece la fe del pueblo cristiano.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de oración y estudio en la Abadía de San Benito (Villanueva 905), donde la tradición benedictina que abrazó San Anselmo se mantiene viva. Asimismo, en la Facultad de Teología de la UCA, su figura es referente constante para quienes buscan integrar la fe y la razón en el pensamiento contemporáneo.