Este 7 de abril, el santoral católico celebra la festividad de San Juan Bautista de la Salle, sacerdote y pedagogo francés del siglo XVII. Fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, De la Salle abandonó sus privilegios de canónigo para convivir con maestros humildes, estableciendo un sistema educativo innovador que priorizaba la enseñanza en la lengua materna en lugar del latín tradicional.

San Juan Bautista de la Salle y la misión de educar con amor

Su enfoque pedagógico fue revolucionario para la época, introduciendo la enseñanza simultánea y la formación profesional para los jóvenes. A pesar de la fuerte oposición de las autoridades educativas civiles y el clero conservador, San Juan Bautista mantuvo su compromiso con la gratuidad educativa. Su vida fue un testimonio de que la instrucción es el camino principal para la dignidad humana.

Fuentes destacan su profunda vida mística y los milagros atribuidos a su intercesión, especialmente curaciones de niños enfermos. Se relata que poseía una paciencia sobrenatural frente a las calumnias y la persecución. Su mayor prodigio, sin embargo, fue la expansión de su congregación laica por todo el mundo, sobreviviendo a las crisis políticas y sociales más agudas de Europa.

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Incluso tras su muerte en 1719, su influencia creció exponencialmente, siendo proclamado Patrono Universal de los Educadores por el Papa Pío XII en 1950. Se lo describe como un hombre de una humildad radical que veía en cada estudiante el rostro de Cristo. Su legado intelectual y espiritual sigue siendo la base de miles de instituciones educativas que operan actualmente en los cinco continentes.

La devoción actual se manifiesta especialmente en el ámbito escolar. Docentes y estudiantes acuden a él para pedir sabiduría y vocación de servicio. San Juan Bautista de la Salle es el protector de quienes dedican su vida a la formación de la juventud, siendo un modelo de resiliencia y caridad. Su lema, "Signum Fidei" (Signo de Fe), continúa guiando a la comunidad lasallana global.

La oración dedicada a este santo pide por la labor educativa: "Señor, tú que elegiste a San Juan Bautista de la Salle para educar a los jóvenes en la vida cristiana, suscita en tu Iglesia maestros que se entreguen de todo corazón a la formación humana y espiritual de sus alumnos". Es una plegaria por la paciencia y el amor en la transmisión del saber.

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En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Hegesipo y a San Pelusio. Durante esta semana, la Iglesia honra además a San Estanislao y a San Vicente Ferrer. Estas figuras representan diversos pilares de la fe, desde el martirio hasta la predicación, ofreciendo a los fieles un mapa completo de virtudes para imitar en su vida cotidiana.

En la Ciudad de Buenos Aires, el principal centro de veneración es el Santuario del Colegio La Salle, ubicado en la calle Riobamba 650. Este imponente edificio no solo es un referente arquitectónico, sino el corazón de la espiritualidad lasallana en Argentina, donde los fieles pueden encontrar una capilla dedicada al santo y participar de las celebraciones en su honor.