Este lunes 9 de febrero, el santoral católico rinde homenaje a Santa Apolonia, una de las figuras más queridas de la Iglesia primitiva. Su historia llegó a Occidente gracias a las cartas de San Dionisio, obispo de Alejandría, quien relató las persecuciones cristianas en el año 249. Apolonia, una mujer de fe inquebrantable y edad avanzada en aquel entonces, se convirtió en un símbolo de valentía al enfrentar una muerte violenta antes de renunciar a sus creencias religiosas.

Santa Apolonia y el sacrificio de la fe frente a la persecución

Las fuentes históricas en italiano describen cómo la turba alejandrina, incitada por un adivino pagano, capturó a la santa y le propinó golpes brutales en el rostro. Los relatos detallan que sus dientes fueron arrancados o destrozados como tortura inicial para obligarla a proferir blasfemias contra Cristo. A pesar del inmenso dolor físico, ella se mantuvo firme en su devoción, demostrando una fortaleza que los cronistas de la época calificaron como un don sobrenatural del Espíritu Santo.

Según los escritos en inglés, los perseguidores amenazaron con lanzarla a una hoguera si no cumplía sus demandas. En un acto de heroísmo voluntario, Apolonia pidió un momento de libertad y, por iniciativa propia, saltó a las llamas para demostrar que su entrega a Dios era un acto de amor y no de temor. Este gesto, interpretado por los teólogos como una inspiración divina ante el martirio inminente, la consagró como una de las vírgenes más valientes de la cristiandad.

La devoción actual a Santa Apolonia es especialmente fuerte en el ámbito de la odontología, siendo la patrona de los dentistas y de quienes padecen dolores de muelas. En las clínicas y facultades de medicina de todo el mundo, su imagen es común como recordatorio de la compasión hacia el sufriente. Los fieles le atribuyen milagros relacionados con la curación de afecciones bucales y la serenidad mental ante los procedimientos médicos dolorosos o invasivos.

La oración dedicada a Santa Apolonia suele pedir su intercesión para que el Señor nos libre de los dolores físicos y nos conceda la fortaleza de espíritu. Es costumbre rezarle: "Oh Dios, que concediste a tu sierva Apolonia la victoria del martirio, líbranos por sus méritos de todo mal". Muchos devotos también acuden a ella para pedir por la salud de los profesionales de la salud dental, para que ejerzan su oficio con caridad y mano firme.

Hoy, el santoral católico también recuerda a San Miguel Febres Cordero y a San Sabino de Canosa. Esta semana ha comenzado con la fuerza de la entrega total, tras haber celebrado ayer a San Jerónimo Emiliani y a Santa Bakhita. En los próximos días, la Iglesia honrará a San Escolástica el 10 de febrero y a Nuestra Señora de Lourdes el día 11, conformando un ciclo de profunda espiritualidad y sanación para todos los creyentes.

En la Ciudad de Buenos Aires, puedes venerar a la santa y pedir su protección en la Iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el centro de la ciudad (Bartolomé Mitre y Suipacha). En este templo histórico, es habitual que profesionales de la odontología y pacientes se acerquen a dejar sus peticiones, buscando en la intercesión de la mártir alejandrina el alivio para sus dolencias y la renovación de su esperanza en los momentos de mayor debilidad.