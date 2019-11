Slam Allen: "Cuando vi a BB.King decidí que eso quería hacer el resto de mi vida"

por Felipe Leibovich

Si un chef decidiera hacer una buena receta blusera entre los ingredientes no debería faltar una pizca del feeling de BB. King, 200 gramos del ritmo de James Brown y unas rebanadas del talento vocal de Ottis Redding. Se trata nada menos que la mezcla de géneros como el Blues, el Soul, el R&B y el Rock and Roll que uno podría encontrar en un artista como Slam Allen, el guitarrista del genial armonicista James Cotton, y que ahora vuelve una vez más a la Argentina para presentarse este viernes 8 de noviembre en Bebop.



Nacido en Alabama, Estados Unidos, Allen arrancó tocando la batería con la banda familiar de soul "The Allen Brothers" y más tarde, aprendió guitarra con su padre, Harrison Allen y su tío, Cecil Allen. A medida que avanzaba su familia descubrió que Slam tenía un talento especial. Hoy, a los 53 años y con 6 cd's en su haber, Slam Allen recorre el mundo tocando en festivales de Argentina a Nueva York, de Italia a Florida y de Suiza a Chicago.



En su rica trayectoria acumula una nominación a los Premios Blues Music Awards 2016 por Mejor Grabación de Nuevo Artista "Feel These Blues" y otra al Blues Blast 2015 por Mejor álbum de Soul Blues "Feel These Blues". Aunque su mayor premio fue haber sido el cantante y guitarrista del legendario James Cotton. "Fue una gran experiencia para mí. Hay cosas que aprendí de él que no podés aprender de ninguna escuela . Es uno de los aspectos más destacados y privilegiados de mi vida, haber tocado y cantado con Cotton, dice Allen.



-En tu biografia mencionás que capturás un poco de Otis Redding, otro tanto de BB King y también de James Brown parar generar sus shows y tu música. ¿Cómo influyeron cada uno de estos músicos en tu forma de cantar y tocar?

SA : Todos influyeron de diferentes maneras pero el que más me influyó fue BB. Cuando era pequeño ví un video de él y al escuchar su guitarra, me dije a mí mismo: 'eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida, y asi fue'. Por suspuesto que Otis Redding y James Brown, me influyeron más que nada en la forma de cantar y de manejar el show.



- Arrancaste tocando la batería con tu familia y después elegiste la guitarra como tu instrumento preferido. ¿Po qué fue esa elección?

SA : Eso fue culpa de BB King. Luego con los años tocando con James Cotton tuve el honor de compartir escenario con BB King , ya que James Cotton tenia una excelente relacion con él .

-¿Cómo fue infancia y cuándo descubriste que querias ser músico?

SA : Naci en Alabama pero desde muy pequeño con mi familia nos mudamos a Monticello, estado de New York. Así que la crianza fue en esta ciudad en la cual aún resido .Siempre tuve la inclinacioón de convertirme un un músico profesional, desde muy pequeño lo supe . A traves de la música tenemos la obligación de entretener y hacer feliz a la gente todo lo que podamos.



- El blues tiene distintas raices, el blues de Mississippi o el blues de Chicago. ¿Con cuál te identicficas más?

SA : Me identifico más con el blues eléctrico, ya que soy un guitarrista que disfruto de tocar diferentes estilos Toda la música negra está estrechamente relacionada .



-Fuiste durante varios años guitarrista del armonicista James Cotton. ¿Cómo llegaste a formar parte de su banda?

SA : Fue un verdadero honor haber sido parte de la James Cotton Blues Band por 10 años seguidos. Teníamos un vínculo muy cercano en lo musical. Cando Cotton perdió su voz me convertí en el cantante de su banda . Tuve la oportunidad de tocar antes de Cotton en el BB King Blues Club, en New York y al finalizar mishow me convocó a ser parte de su banda como guitarrista y luego como cantante . Recuerdo un show en Inglaterra donde subió a tocar de invitado Keith Richards, fue un momento muy emotivo para mi porque yo era el cantante en ese momento de dos grandes leyendas como Cotton y Richards.

- Te gusta versionar temas que no son estrictamente del género pero que tienen aires bluseros, como Purple Rain de Prince. En tu universo músical ¿cuál es el limite que te imponés para versionar canciones de otros artistas?

SA : Me gusta mucho versionar a todo tipo de artistas , en la música no hay límites y como dije antes, toda la musica negra esta muy relacionada , no importan qué género sea. Tocar Purple Rain de Prince o Hey Joe de Jimmie Hendrix, para un guitarrista es casi una obligacion.



- ¿Qué visión tenés del blues moderno, aquel que sale del purismo y se anima a incorporar otras sonoridades que rompen su estructura?

SA : Me gusta mucho eso, yo soy uno de esos artistas . Me gusta incorporar nuevos estilos y siempre estoy en la busqueda de lo nuevo . Nosotros tenemos la obligacion de mantener el estilo , pero incorporando nuevos sonidos, siempre respetando la tradicion de nuestros maestros .



- ¿Aunque la música no tiene fronteras ni nacionalidad, te sorprende que el blues sea cantando en otros idiomas?. ¿Te animarías a cantar blues en español?

SA : En mi opinión el blues tiene que ser cantado en ingles, pero respeto que lo canten en otros idiomas, porque cada cultura tiene que expresar sus vivencias a traves de sus canciones y en su idioma.



-¿Cuál es tu guitarra número uno y con qué equipos tocás en vivo?

SA: Mi guitarra preferida es la Gibson 335 , tengo varias guitarras , pero no soy un coleccionista . En cuanto al amplificador prefiero el Fender Deville o Deluxe y usó bastantes pedales con diferentes efectos.

-¿Qué artistas de tu generación te llaman la atención?

SA : Me gusta mucho el joven guitarrista de Mississippi, Christone "Kingfish" Ingram y para mi Chris Cain es un guitarrista moderno e increible cantante , con el cual comparti Tour hace 3 años en Argentina .

-Si lo medimos en porcentajes, ¿cuánto de talento y cuanto de perverancia debe tener un músico que recien se inicia para poder llegar a lo mas alto en su carrera?

SA : Tiene que ser 50 y 50. Sin perseverancia, el talento no sirve, ambos son necesarios para triunfar en la música y en la vida .