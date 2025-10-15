Ultra Buenos Aires anunció la primera fase de su lineup: Above & Beyond, Camelphat, Richie Hawtin y más

ULTRA Buenos Aires acaba de anunciar el lineup de su Fase 1 para la sexta edición del festival, que se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad. Entre los artistas se incluye al ícono del progressive house y miembro de Swedish House Mafia, Steve Angello; al pionero del diseño sonoro y siete veces nominado al GRAMMY, deadmau5; al visionario trío electrónico Above & Beyond; al legendario referente del underground Richie Hawtin y a la reina belga del techno, Charlotte de Witte.

Indira Paganotto

También dirán presente el dúo británico CamelPhat, el exponente australiano del house Dom Dolla, el referente del tech house y jefe del sello Hot Creations, Jamie Jones, la estrella española del psy-techno Indira Paganotto, el maestro berlinés del hard techno Klangkuestler, y el artista de techno cinematográfico Kevin de Vries.

Camelphat

ULTRA Buenos Aires también será el escenario del debut mundial del B2B entre Joseph Capriati y Mau P: dos generaciones, dos estilos distintos y un encuentro único.

Above and beyond

Deadmau5

El festival de 2026 será un evento de dos días con cuatro escenarios imponentes, entre ellos el Main Stage y el RESISTANCE Stage. Con un lineup que combina curaduría artística, tecnología inmersiva de vanguardia y una producción audiovisual sin precedentes, ULTRA Buenos Aires reafirma su posición dentro de la familia ULTRA Worldwide, la marca de festivales más internacional del planeta, con presencia en los seis continentes.

Jamie Jones

Joseph Carpriati

ULTRA Buenos Aires son dos días y dos noches de pura energía, con diez horas de música por jornada, cuatro escenarios latiendo en simultáneo. A esto se suman espacios dedicados a la música local, donde los mejores talentos argentinos hacen vibrar cada rincón.



