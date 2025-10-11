San Nicolás vibró con su primer Festival de Jazz: dos días de música, diversidad y público colmado

La ciudad de San Nicolás de los Arroyos vivió un fin de semana inolvidable con la realización del primer Festival de Jazz, un encuentro que conjugó excelencia musical, participación masiva y un espíritu de celebración colectiva.

Durante el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, el público colmó cada espacio, confirmando el interés que genera el jazz y su potencial para convertirse en un nuevo clásico del calendario cultural regional.

El festival presentó una programación diversa y de primer nivel, con artistas internacionales, nacionales y locales. Entre las figuras destacadas estuvieron The Bad Plus, Chris Cain & Nasta Super Band, Hugo Fattoruso & Barrio Sur, Javier Malosetti y la Experiencia Científico-Musical, el Ensamble Bill Evans dirigido por Nico Sorin, Lito Vitale Trío, Mono Fontana y Sergio Verdinelli, Yamile Burich, Mapu, Leo Postolovsky, Hugo Giménez y Francisco Nava, entre otros.

El evento, organizado por DESA, con el apoyo de la Municipalidad de San Nicolás, fue declarado de interés municipal y reunió a 67 músicos en 14 conciertos gratuitos distribuidos en cinco sedes: el Teatro San Nicolás, Villa Rocca, Esquina Menchaca, el Colegio de Abogados y el Auditorio Casa del Acuerdo.



Además de los conciertos, la propuesta se completó con una muestra fotográfica del artista Pablo Astudillo, que exhibió retratos de algunos de los músicos participantes, y una exposición de luthería a cargo de Elías Cernadas y Wenceslao Lagar, que permitió al público acercarse al oficio detrás de los instrumentos.

“El jazz es libertad”

El músico y compositor Nico Sorin, director artístico del festival, destacó el entusiasmo del público y la diversidad como eje central de la programación. “Estoy muy feliz y agradecido al cierre de este primer Festival de Jazz de San Nicolás, en el que se vivieron dos tremendas jornadas de actividad musical. La cantidad de músicos, la gente que respondió con tanto entusiasmo, en cada espacio de esta ciudad maravillosa. El jazz es libertad. La propuesta de cada grupo mostró un gran abanico de posibilidades del género. Esa pluralidad fue la clave para darle forma al encuentro. Esperamos que se repita”, expresó.

La elección de San Nicolás como sede del festival no fue casual. En esa misma ciudad, en 1979, el legendario pianista Bill Evans ofreció un concierto que quedó en la historia del jazz argentino. Cuatro décadas después, el espíritu de aquella presentación volvió a sentirse entre los acordes que llenaron los escenarios locales.