Vuelve "Las Otras", el festival solidario que pone foco en mujeres y disidencias

El domingo 2 de noviembre la ciudad de Córdoba será sede de la segunda edición del Festival “Las Otras”, un evento cultural organizado por la Asociación ConVoz, que se llevará a cabo en el Centro Cultural 220 Cultura Contemporánea y el Mercado Alberdi, desde las 16 hasta las 22 horas.

El festival presenta una programación íntegramente compuesta por artistas mujeres y disidencias y tiene como objetivo la recaudación de fondos. ¿La meta? “Sostener la labor que la Asociación ConVoz viene realizando desde hace más de 30 años, brindando apoyo, orientación y contención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género en la provincia”, indican desde la asociación.

Arte, solidaridad y agenda de género

“Las Otras” se posiciona como una oportunidad para el disfrute y la colaboración con una causa considerada urgente. La grilla incluye música, teatro, poesía y diversas expresiones culturales con propuestas que invitan a la reflexión sobre la igualdad, la sororidad y el rol del arte como motor de cambio social.

Este año, entre las figuras que participarán, destacan Julieta Laso, Lorena Jiménez y Sol Despeinada, entre otras artistas.

Javier Bellomo y la rebeldía biométrica

en Chile

“Además de los espectáculos centrales, la idea es que el festival tenga ferias de emprendedoras, charlas culturales y lecturas de poesía y teatro, generando un espacio de encuentro e intercambio”, señalan desde la organización.

Acceso y colaboración

La entrada al festival es libre, pero se solicita una colaboración solidaria ya que la totalidad de lo recaudado será destinado a la misión de ConVoz: continuar acompañando a mujeres en situación de violencia, facilitando orientación legal y apoyo emocional.

Desde la organización, invitan a la comunidad de Córdoba y sus alrededores a sumarse a este encuentro que combina arte, reflexión y solidaridad, apoyando el trabajo constante de la asociación en la construcción de una sociedad libre de violencia.

Quienes deseen obtener su entrada o realizar una colaboración, pueden hacerlo a través de la página de Alpogo.

La Asociación ConVoz tiene como misión generar espacios éticos y empáticos donde mujeres, niñeces, adolescentes e identidades diversas sean acompañadas para gozar de una vida libre de violencias, siempre desde un enfoque basado en derechos humanos, democrático y transdisciplinar.