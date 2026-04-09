Jorge Newbery: El aristócrata del aire que forjó el mito de la aviación argentina

Jorge Newbery representa la síntesis perfecta entre la formación científica y el coraje temerario de principios del siglo XX. Ingeniero de profesión y discípulo de Thomas Edison en Estados Unidos, regresó al país para modernizar la infraestructura pública, aunque su verdadero legado quedaría marcado por su obsesión con la conquista del espacio aéreo.

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En una Buenos Aires que miraba hacia Europa, Newbery se destacó como un dandy polifacético. No solo fue el primer gran ídolo popular antes de la era del fútbol masivo, sino también un deportista excepcional en disciplinas como el boxeo, la esgrima y el remo. Su figura combinaba la elegancia de la alta sociedad con una destreza física envidiable.

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El misticismo en torno a su persona comenzó el 25 de diciembre de 1907, cuando protagonizó el histórico ascenso en el globo "Pampero". Junto a Aarón de Anchorena, cruzó el Río de la Plata desde los bosques de Palermo hasta Uruguay. Este hito no solo fue una proeza técnica, sino el nacimiento de la pasión aeronáutica en toda Sudamérica.

Su rol como funcionario público fue igualmente relevante. Como Director de Alumbrado de la Ciudad de Buenos Aires, impulsó innovaciones tecnológicas que sacaron a la capital de la penumbra. Sin embargo, su mente estaba en las alturas, lo que lo llevó a fundar el Aero Club Argentino y a profesionalizar la formación de los futuros pilotos.

Hazañas en el cielo y el culto al valor en la historia nacional

El historial de Newbery incluye récords mundiales de altitud y distancias que parecían imposibles para la época. En 1912, a bordo de su monoplano, logró alcanzar los 5.175 metros de altura, desafiando las leyes de la física y la resistencia humana. Cada una de sus llegadas al suelo era celebrada por multitudes que lo veían como un superhombre.

El historiador y biógrafo Nelson Durante destaca en sus investigaciones que Newbery no buscaba la fama por vanidad, sino que "entendía la aviación como un pilar estratégico para la soberanía y el progreso de la Nación". Esta visión lo llevó a presionar por la creación de la Escuela de Aviación Militar en la localidad de El Palomar.

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Su vida estuvo signada por la tragedia familiar, especialmente tras la desaparición de su hermano Eduardo en una expedición en globo. Lejos de amedrentarse, Jorge profundizó su compromiso con el riesgo. El culto a su valentía creció entre sus contemporáneos, quienes lo apodaron "el dueño del cielo" por su aparente falta de temor ante la muerte.

El 1 de marzo de 1914, el destino del ídolo se selló en un accidente que conmocionó al país. Mientras realizaba demostraciones acrobáticas en Mendoza para preparar el cruce de los Andes, su avión Morane-Saulnier sufrió un desperfecto. Newbery, que volaba una aeronave prestada y no la propia, cayó en el campo de aviación de Los Tamarindos.

La noticia de su muerte provocó un duelo nacional sin precedentes. Miles de personas acompañaron sus restos, y su nombre comenzó a multiplicarse en calles, plazas y aeropuertos. El tango "Corrientes y Esmeralda" lo inmortalizó en sus versos, consolidando su transición de hombre de carne y hueso a leyenda eterna de la cultura rioplatense.

Incluso en el ámbito del boxeo, su impacto fue duradero. Se dice que Newbery fue quien popularizó este deporte en los círculos sociales más altos, eliminando el estigma de marginalidad que tenía entonces. Su capacidad para dominar tanto la ciencia como la fuerza física lo convirtió en el modelo del ciudadano ideal del Centenario.

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El misterio sobre por qué decidió realizar ese último vuelo fatal, sabiendo que el avión no estaba en condiciones óptimas, alimenta aún hoy las charlas de café. Algunos sostienen que fue una cuestión de honor ante el pedido de una dama, mientras otros lo atribuyen a su inquebrantable confianza en su propia pericia técnica.

Actualmente, el aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre como un homenaje permanente. Su figura trasciende lo puramente histórico para instalarse en el panteón de los héroes laicos argentinos. Es recordado como un visionario que, con recursos limitados, posicionó al país en la vanguardia de la tecnología mundial.

La herencia de Newbery se observa en cada despegue y en la mística que rodea a los pilotos argentinos. Fue el pionero que enseñó a una nación a mirar hacia arriba, rompiendo los límites de lo posible. Su vida, breve pero intensa, se apagó a los 38 años, dejando un vacío que solo pudo ser llenado por el mito.

Caminando por el cementerio de la Chacarita, su mausoleo es un punto de referencia constante para quienes buscan rendir tributo al dandy aventurero. Las flores nunca faltan en el monumento que recuerda al hombre que hizo del aire su hogar. Newbery sigue siendo, un siglo después, el símbolo máximo del ingenio y la audacia nacional.