Viviana Rivero presenta "Secretos de sangre", una historia donde la verdad también cura

“Hay verdades que esperan toda una vida para salir a la luz” dice Viviana Rivero con la serenidad de quien conoce la fuerza de las emociones humanas. En diálogo con PERFIL, la escritora cordobesa habla de su más reciente novela, "Secretos de sangre", una historia que cruza generaciones marcadas por la guerra, el amor y la búsqueda de la verdad.

De inmigrante sirio en La Rioja a presidente: los orígenes de Carlos Saúl Menem

El nuevo libro de Rivero confirma su lugar como una de las autoras más leídas de la literatura argentina contemporánea. En esta obra, la memoria se convierte en el hilo conductor que une destinos aparentemente distantes. “Siempre hay alguien que debe sacar a la luz lo que fue ocultado para que la familia pueda sanar” afirma. Esa idea atraviesa todo el relato y le da sentido a los personajes que habitan entre el pasado y el presente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La trama nació a partir de una investigación real. Mientras revisaba documentos históricos, la autora encontró el caso de mil marinos alemanes que llegaron a la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Eran jóvenes rescatados tras el hundimiento de su barco, y como el país era neutral, se les prohibió regresar al frente. Muchos se quedaron, se casaron con argentinas y formaron familias sin imaginar que, poco después, serían considerados enemigos cuando Argentina declaró la guerra a Alemania.

Esa contradicción entre el amor y la historia fue el punto de partida de "Secretos de sangre". Rivero construyó una novela que se mueve entre dos tiempos. Por un lado, la década del cuarenta, donde los marinos alemanes y sus familias viven la tensión de la guerra desde tierras lejanas. Por otro, el presente, en el que un nieto de uno de esos hombres, un médico que vive en Nueva York, descubre que su apellido lo condena. Las paredes de su casa amanecen pintadas con insultos y su vida se convierte en un rompecabezas de memorias ajenas.

El libro de Gustavo Vera con cartas del Papa Francisco: "La amistad no se negocia"

El protagonista regresa a la Argentina para entender qué sucedió con sus antepasados. En ese viaje, el pasado comienza a revelar los secretos que las generaciones anteriores intentaron olvidar. “Los pueblos y las familias tienden a ocultar lo que duele, pero la verdad siempre encuentra su camino” dice Rivero.

Secretos de sangre combina el suspenso histórico con una profunda mirada emocional. El lector se sumerge en un relato donde el silencio se vuelve tan poderoso como la palabra. “Hay silencios que gritan” explica la autora. Ese eco invisible guía a los personajes hacia la redención y también interpela al lector sobre los secretos que cada uno elige callar.

Entre los escenarios más emblemáticos de la novela se encuentra el Hotel Viena, en Mar Chiquita, Córdoba. Allí Rivero encontró una fuente de inspiración y un paisaje que funciona como metáfora del alma. “Tiene una energía sanadora, su agua es única, y me pareció el lugar perfecto para que la historia cobre vida” comenta. El entorno natural se convierte en un espejo de la historia y acompaña el recorrido emocional de los protagonistas.

La autora también introduce el universo gitano a través de Coralina, una mujer libre que se enfrenta al prejuicio y la diferencia. Para crearla, Rivero mantuvo conversaciones con familias gitanas que le compartieron sus costumbres, creencias y modos de vida. “Fue fascinante descubrir su manera de entender el destino y la libertad” recuerda.

Junto a Coralina aparece Alex Müller, el nieto del marino alemán, un médico que intenta limpiar la memoria de su familia. En la relación entre ambos se despliega el núcleo emocional de la obra: el amor como puente de reparación entre el pasado y el presente.

Mariana Marx y la belleza del dolor en "La risa más triste"

La escritora cuenta que cada libro parte de una semilla espiritual. En esta historia, esa semilla es el poder de la verdad. “Todo lo que el ser humano desordena, la vida lo acomoda. El universo busca el equilibrio” reflexiona. En ese pensamiento se condensa la filosofía que sostiene su narrativa.

Para construir la novela, Rivero entrevistó a descendientes de marinos alemanes y a vecinos de pueblos del interior que conservaron recuerdos de fugas y refugios secretos. “Cada testimonio era una perla. Había túneles, barcos ocultos, nombres olvidados. Sentí que debía honrar esa memoria” relata.

Escribir "Secretos de sangre" también significó un reencuentro con los personajes de "Secreto bien guardado", la exitosa novela que tuvo su adaptación en Netflix. “Era un libro cerrado, pero los personajes pedían regresar. La vida siempre continúa” dice la autora, que combina historia y emoción con su sello inconfundible.

Más allá de la trama, "Secretos de sangre" refleja la evolución literaria de Viviana Rivero. Nacida en Córdoba, abogada de formación, fue asesora legal y productora de televisión antes de dedicarse a escribir. Su carrera literaria comenzó en 2010 y hoy cuenta con más de quince títulos publicados, entre ellos Mujer y maestra, La magia de la vida y Los soles de Santiago. Sus libros fueron traducidos al italiano y editados en España, México, Colombia, Perú y Uruguay.

A lo largo de su trayectoria, Rivero construyó un universo propio donde las mujeres ocupan el centro de la escena. Protagonistas fuertes, sensibles y decididas que luchan por su lugar en la historia. En "Secretos de sangre", esa mirada se expande hacia la memoria familiar, mostrando cómo el amor puede convertirse en una forma de justicia.

La escritora reparte su vida entre Córdoba y Madrid y es profesora en la Universidad Internacional de Valencia. En sus viajes y presentaciones, mantiene un diálogo constante con sus lectores, quienes encuentran en sus historias un refugio emocional. “Me conmueve saber que mis libros acompañan, que generan reflexión y esperanza” dice con una sonrisa.

Durante la entrevista, Rivero comparte una frase que resume el espíritu del libro. “La piel es el envoltorio del alma” sostiene. En la novela, el médico protagonista se dedica a sanar enfermedades de la piel, pero lo que realmente cura son las heridas del alma. Esa metáfora atraviesa la obra y refuerza el mensaje de que todo lo oculto encuentra su momento de luz.

DCQ