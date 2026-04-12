Yo persigo una forma

Una de las más bellas (y terribles) persecuciones que se han narrado es la del capitán Ahab en Moby Dick de Herman Melville. Lo sabemos por Ismael, a quien podemos llamar así, y es el joven que se embarca en el buque ballenero, una suerte de arca de Noé de las nacionalidades, a las órdenes del tiránico capitán que menos que cazar ballenas como emprendimiento comercial quiere atrapar a una, a la blanca, al monstruo del océano, al origen de su desgracia que se ve en la pierna que le falta y en la obsesión que le sobra. Uno de los 80 epígrafes con los que comienza el texto es del Génesis; porque por algún lado hay que empezar siempre.

En el camino de Jack Kerouac, por su parte, es también una ruta de autoconocimiento, experimentación y búsqueda de una forma de vida; la de la contracultura, que se va haciendo mientras se avanza por los caminos de Estados Unidos y los senderos de la mente y la imaginación. Hay muchos ejemplos más que hacen de la literatura (en este caso la norteamericana con su manera precisa de huir, ya sea al Oeste, a lo desconocido, a la muerte) un modelo muy práctico para contar una persecución de una idea, de una forma, de una ilusión.

Menos conocida es la pintura beat de este autor, aunque para él eran dos formas de expresión recíprocas. Encontró en las artes plásticas un refugio casi sagrado: un medio para llegar más lejos que lo que podía con la escritura. Convergen, por ejemplo, en “The Slouch Hat”, de 1960 donde se representa a un hombre con un sombrero típicamente beatnik, rodeado de un torbellino de bocetos. El hombre mira a lo lejos, más allá del tumulto y la confusión que lo rodean, perdido en sus pensamientos. Buscando algo; buscándose.