Argentina va por la séptima estrella en el Sub 20 de Chile

Con seis títulos que la consagran como la selección más exitosa en la historia del Mundial Sub 20, Argentina buscará esta noche en Santiago su séptima corona frente a Marruecos, debutante en una final juvenil y convertido en la gran revelación del torneo de Chile.

Detrás de este regreso a la final, existe una rica historia de la Albiceleste en los Mundiales Sub 20: alcanza la octava final dieciocho años después de su consagración en Canadá, una categoría en la que había brillado con bicampeonatos (1995-1997 y 2005-2007) y un título como anfitriona en 2001.

Frente a la Albiceleste estará Marruecos, cuyo mejor resultado en un Mundial juvenil fue un cuarto puesto en Países Bajos 2005, el mismo que el combinado mayor alcanzó en Qatar 2022, confirmando que el meteórico progreso de este país africano no es casualidad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En teoría, todo parece decantarse para el lado de Argentina, que llegará al Estadio Nacional de Santiago con un registro perfecto: seis victorias desde la fase de grupos, 15 goles a favor y apenas dos en contra.