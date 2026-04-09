Argentina y la coronación mundial en Qatar 2022: Messi frente a la resistencia de Mbappé

El 18 de diciembre de 2022, el Estadio de Lusail se convirtió en el escenario de la definición futbolística más trascendente del siglo XXI. Argentina y Francia se enfrentaron por la Copa del Mundo en un duelo que superó las expectativas técnicas y emocionales de los millones de espectadores.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, dominó el desarrollo del juego durante los primeros setenta minutos. Con un planteo táctico basado en la presión alta y la distribución rápida, el equipo sudamericano neutralizó los circuitos de juego del conjunto europeo.

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Lionel Messi abrió el marcador mediante un tiro penal a los 23 minutos, ejecutando con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente. Su gol no solo fue una ventaja numérica, sino el inicio de una actuación individual que consolidaría su lugar en la historia.

El segundo tanto argentino fue una muestra de precisión colectiva. En una transición vertiginosa iniciada por Messi y continuada por Julián Álvarez, Alexis Mac Allister asistió a Ángel Di María, quien definió cruzado para ampliar la diferencia antes del cierre del primer tiempo.

El impacto de Messi y Mbappé en la estadística histórica del fútbol

Francia no registró remates al arco durante gran parte del encuentro, reflejando la superioridad argentina. Sin embargo, el ingreso de nuevos futbolistas y un cambio en la intensidad física permitieron que el equipo de Didier Deschamps recuperara terreno en la zona central.

El desempeño de Lionel Messi en Lusail le valió el premio al Mejor Jugador del Torneo y Kylian Mbappé finalizó el certamen como el máximo goleador con ocho tantos

Kylian Mbappé asumió el protagonismo absoluto en el cierre del tiempo regular. En apenas dos minutos, el delantero francés anotó un doblete que forzó la prórroga, transformando un dominio absoluto de Argentina en una incertidumbre total para los hinchas presentes en Qatar.

En el tiempo suplementario, la paridad se mantuvo hasta que Messi volvió a aparecer. Tras un rebote del arquero Hugo Lloris a un remate de Lautaro Martínez, el capitán argentino empujó el balón para establecer el 3 a 2 momentáneo, desatando la euforia en las tribunas.

La respuesta francesa llegó nuevamente desde los doce pasos tras una mano de Gonzalo Montiel en el área. Mbappé convirtió su tercer gol personal, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia en anotar un triplete en una final mundialista tras el inglés Geoff Hurst.

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En el último suspiro del partido, Emiliano Martínez realizó una intervención que el periodista deportivo Ezequiel Fernández Moores calificó como determinante para el desenlace. La atajada ante Randal Kolo Muani evitó la derrota argentina y llevó el juego a la tanda de penales.

La definición por penales consagró la figura del arquero argentino, quien detuvo el remate de Kingsley Coman. La efectividad de los pateadores de la albiceleste fue perfecta, culminando con la ejecución de Gonzalo Montiel que selló el resultado definitivo de la gran final.

Como señala el historiador Luciano Wernicke en su libro "Historias insólitas de los mundiales de fútbol", Argentina rompió una sequía de 36 años sin títulos mundiales. Esta victoria posicionó a la Selección con su tercera estrella, superando a Uruguay y a Francia en el palmarés.

Argentina rompió una sequía de 36 años sin títulos mundiales

El desempeño de Lionel Messi en Lusail le valió el premio al Mejor Jugador del Torneo. Su capacidad para liderar al grupo en momentos de adversidad fue el factor diferencial que permitió a Argentina sostener la estructura anímica frente a las remontadas de la selección gala.

Por su parte, Kylian Mbappé finalizó el certamen como el máximo goleador con ocho tantos. Su actuación en la final ratificó su estatus como el sucesor natural en la élite global, estableciendo récords de precocidad y efectividad en la competición de selecciones más relevante.

El enfrentamiento entre los dos compañeros del entonces París Saint-Germain fue analizado por diversos medios internacionales como el fin de una era y el inicio de otra. La coexistencia de dos potencias ofensivas en un mismo campo elevó el nivel competitivo del espectáculo.

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La organización del torneo en Qatar concluyó con esta final que muchos especialistas consideran la mejor de la historia moderna. La combinación de narrativa, goles y calidad técnica cerró un ciclo para Messi, quien finalmente pudo levantar el trofeo que le había sido esquivo.

La Copa del Mundo de 2022 dejó un legado de datos estadísticos que serán estudiados durante décadas. Argentina demostró una resiliencia táctica notable, mientras que Francia exhibió un poderío individual capaz de revertir situaciones extremas en cuestión de pocos minutos.

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Al finalizar la ceremonia de premiación, el plantel argentino celebró junto a miles de aficionados que viajaron desde diferentes puntos del globo. El trofeo regresó a Buenos Aires, marcando un hito cultural y deportivo que trascendió las fronteras del propio campo de juego.

Este enfrentamiento en Lusail no solo definió al campeón, sino que reconfiguró las jerarquías dentro de la FIFA. Argentina se ubicó en la cima del ranking mundial, consolidando un proceso de renovación que comenzó tras la crisis deportiva sufrida en el mundial de Rusia.

Finalmente, el duelo entre Messi y Mbappé quedará registrado como el punto más alto de una rivalidad deportiva sana. Ambos futbolistas cumplieron con las expectativas, brindando un capítulo inolvidable para la cronología del deporte más popular del planeta en territorio árabe.