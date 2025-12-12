“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”, escribió la cuenta oficial de Rosario Central para anunciar la salida de Ariel Holan.

El inesperado fin de ciclo generó sorpresa, aunque las razones comenzaron a trascender con el foco puesto en lo que le faltó a Rosario Central durante la temporada. Eso sí, el club destacó el título otorgado por Tabla Anual: “Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”.

Ángel Di María se despidió de Ariel Holan con un sentido mensaje en sus redes sociales

Ahora Rosario Central busca al reemplazante de Holan entre opciones ya descartadas, entrenadores con trabajo y otros tantos libres. En algún momento apareció el nombre de Claudio Úbeda, y todavía no lo descartan.

Claudio Úbeda

El hoy DT de Boca Juniors está en carpeta del Rosario Central, que sigue con atención los acontecimientos. Claudio Úbeda debutó profesionalmente como futbolista en el Canalla, y trabajó en Arroyito formando parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo.

