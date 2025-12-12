Racing Club y Estudiantes de La Plata definirán al campeón del Clausura 2025 con lo que se presume será una espectacular final en la noche del sábado.

Ambos tuvieron recorridos distintos durante el año. Racing mantuvo un alto nivel de competencia y se quedó en las puertas de la final de la Copa Libertadores.

Racing abre el Cilindro para que los hinchas sigan la final ante Estudiantes

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estudiantes tuvo una temporada más discreta, sin grandes rendimientos en los torneos de Liga Profesional, sin embargo se revitalizó en plena tensión con AFA, y se metió en Playoffs favorecido por una increíble combinación de resultados.

Once ideal de Racing y Estudiantes

Cueste lo que Cueste no solo analizó el presente de ambos equipos, sino también realizó un informe histórico armando el mejor once con futbolistas que vistieron las dos camisetas.

NZ