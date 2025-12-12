viernes 12 de diciembre de 2025
Racing y Estudiantes definen el Clausura 2025: El once histórico que vistieron ambas camisetas

A pocas horas de definirse el nuevo campeón del Fútbol Argentino, la nutrida historia de Racing Club y Estudiantes de La Plata es disparador para elegir el mejor once histórico combinado.

Racing Club vs Estudiantes de La Plata
Racing Club vs Estudiantes de La Plata | NA
Román Iucht
Román Iucht

Racing Club y Estudiantes de La Plata definirán al campeón del Clausura 2025 con lo que se presume será una espectacular final en la noche del sábado.

Ambos tuvieron recorridos distintos durante el año. Racing mantuvo un alto nivel de competencia y se quedó en las puertas de la final de la Copa Libertadores.

Racing abre el Cilindro para que los hinchas sigan la final ante Estudiantes

Estudiantes tuvo una temporada más discreta, sin grandes rendimientos en los torneos de Liga Profesional, sin embargo se revitalizó en plena tensión con AFA, y se metió en Playoffs favorecido por una increíble combinación de resultados.

Once ideal de Racing y Estudiantes
Once ideal de Racing y Estudiantes

Cueste lo que Cueste no solo analizó el presente de ambos equipos, sino también realizó un informe histórico armando el mejor once con futbolistas que vistieron las dos camisetas.

