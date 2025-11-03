La agónica victoria de Boca Juniors ante Estudiantes de La Plata acomodó al equipo de Claudio Úbeda en ambas tablas, dándole aire en un tramo final de temporada donde se jugarán cosas muy importantes.

El Xeneize se impuso en un partido caliente, con polémica, y Exequiel Zeballos volvió a ser importante luego de su positivo ingreso ante Barracas Central. El Changuito reapareció con potencia en el primer equipo de Boca y su actualidad enciende ilusión.

Victoria de Boca Juniors en La Plata

¿Puede Boca ser protagonista en los Playoffs del Clausura 2025? ¿Le alcanzan chispazos para maquillar un rendimiento general discreto? El Superclásico del próximo domingo se presenta como una prueba de fuego, y puede marcar el rumbo de la definición.

Cerca de la Copa Libertadores 2026, Boca buscará cerrar un mal año de la mejor manera posible, y tiene motivos para pensar que es posible.