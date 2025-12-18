jueves 18 de diciembre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que cueste

Qatar 2022, tres años después: recuerdos de una consagración histórica para la Selección argentina

La derrota inicial ante Arabia Saudita marcó un punto de inflexión para el equipo de Lionel Scaloni, que supo recomponerse, fortalecerse como grupo y construir una consagración histórica que al día de hoy se sigue festejando.

Argentina Campeón del Mundo en Qatar
Argentina Campeón del Mundo en Qatar 2022 | FIFA
Román Iucht
Román Iucht

El recorrido de la Selección argentina hacia la consagración en el Mundial de Qatar 2022 comenzó con uno de los golpes más inesperados de su historia. La derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut, tras 36 partidos invictos, sacudió al equipo y al país, pero terminó convirtiéndose en el punto de partida de una reacción que derivó en la tercera estrella.

Hoy, en un nuevo aniversario de aquel memorable 18 de diciembre dónde el equipo de Lionel Scaloni venció a Francia por penales en el Estadio Lusail de la capital Doha, Cueste lo que cueste hizo un repaso por el camino de la Albiceleste en la cita mundialista hasta llegar a la imagen imborrable de Lionel Messi alzando la preciada Copa.

