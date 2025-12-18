Qatar 2022, tres años después: recuerdos de una consagración histórica para la Selección argentina

El recorrido de la Selección argentina hacia la consagración en el Mundial de Qatar 2022 comenzó con uno de los golpes más inesperados de su historia. La derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut, tras 36 partidos invictos, sacudió al equipo y al país, pero terminó convirtiéndose en el punto de partida de una reacción que derivó en la tercera estrella.

Hoy, en un nuevo aniversario de aquel memorable 18 de diciembre dónde el equipo de Lionel Scaloni venció a Francia por penales en el Estadio Lusail de la capital Doha, Cueste lo que cueste hizo un repaso por el camino de la Albiceleste en la cita mundialista hasta llegar a la imagen imborrable de Lionel Messi alzando la preciada Copa.

