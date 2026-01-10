Boca ya sumó su primer refuerzo: el colombiano Marino Hinestroza

El delantero colombiano Marino Hinestroza se convertirá en el primer refuerzo de Boca para la temporada 2026, luego de que el club de La Ribera llegó a un acuerdo de 5 millones de dólares con Atlético Nacional de Medellín por el 80% de la ficha.

Luego de varias idas y vueltas, el futbolista cedió en sus pretensiones para que el traspaso se termine concretando y viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por cuatro años con Boca.

La dirigencia de Atlético Nacional logró adquirir el porcentaje restante de la ficha de Hinestroza que pertenecía al Colombus Crew de Estados Unidos. Ya con la totalidad de los servicios del delantero en su poder, el Verdolaga accedió a cerrar el acuerdo con Boca.

Así, la entidad auriazul compró el 80% de la ficha del atacante de 23 años en 5 millones de dólares y Atlético Nacional se quedará con un 20% del pase del jugador, que se ausentó de la pretemporada del equipo colombiano para meter presión.

Finalmente, el entrenador Claudio Úbeda sumará su primer refuerzo para el que será para Boca un semestre con triple competencia entre Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores de América.

Durante 2025 Hinestroza se volvió un jugador fundamental en Atlético Nacional, conquistando la Superliga de Colombia y el bicampeonato de la Copa Colombia. En un año y medio en el Verdolaga, el delantero disputó 45 encuentros y marcó ocho goles.

Además, este buen rendimiento en Atlético Nacional le valió para ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección de Colombia para los partidos de Eliminatorias sudamericanas ante Brasil y Paraguay, pero debutó ante Perú.