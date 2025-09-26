Chile abre el Mundial Sub-20 con planteles recortados y sin las estrellas del momento

El Mundial Sub-20 que comienza este sábado en Chile tendrá un condimento especial: la ausencia de las principales figuras juveniles del planeta. Sin Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué o Estêvão, la competencia se perfila más como una manera de mostrar a nuevos talentos desconocidos que como el escenario destacado que esperan los hinchas.

En otros tiempos, torneos de esta categoría fueron el trampolín para nombres como Lionel Messi, Paul Pogba o Luis Suárez. Hoy, sin embargo, muchos jóvenes se “anticipan” en Europa y sus clubes, reacios a cederlos, prefieren quedárselos. El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, fue tajante sobre Mastantuono: “Si depende de nosotros, se queda acá”.

En su momento, el Mundial Sub-20 sirvió de "trampolín" para figuras como un joven Lionel Messi.

La lista de ausentes es larga. Endrick (Real Madrid), Giovanni Leoni (Liverpool), Leny Yoro (Manchester United) y Warren Zaïre-Emery (PSG) tampoco estarán en Chile. El dato más contundente: ningún jugador de los 100 juveniles más caros del mundo, según el sitio Transfermarkt, será parte de la competencia, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

Además, el campeonato tendrá otro vacío notable: Uruguay, campeón defensor, no logró clasificarse en el Sudamericano 2025. Eso abre espacio a otros protagonistas. Entre ellos, el argentino Ian Subiabre, el brasileño Pedrinho, el español Jan Virgili y el mexicano Gilberto Mora.

El equipo de Javier Mascherano tendrá ausencias importantes.

La anfitriona Chile debutará el sábado ante Nueva Zelanda, por un Grupo A que también incluye a Japón y Egipto. El “grupo de la muerte” será el C, con Brasil, España, México y Marruecos, mientras que Argentina compartirá la zona D con Italia, Australia y Cuba. Francia, por su parte, encabezará el Grupo E junto a Estados Unidos, Sudáfrica y la debutante Nueva Caledonia.

Argentina y Brasil llegan con bajas importantes. El equipo de Javier Mascherano no contará con Claudio “Diablito” Echeverri, figura del último Sudamericano. Por su parte, Brasil se apoyará en Pedrinho y Deivid Washington. España, sin Yamal ni Cubarsí, intentará apoyarse en Iker Bravo y Jan Virgili para mantenerse competitivo.

España encara el torneo sin sus grandes joyas, ya consolidadas en la selección mayor. Para su entrenador, Francisco Gallardo, la misión será competir en un grupo exigente, que incluye a Brasil, México y Marruecos, y donde “el reto es llegar lo más lejos posible”.

“Nos tocó un grupo bastante duro, con dos campeones y un subcampeón de sus confederaciones. Eso muestra la dificultad”, señaló Gallardo en diálogo con AFP. El debut será el domingo frente a Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago.

El DT subraya que Cubarsí o Yamal son casos excepcionales y que no todos deben debutar en primera división a los 17 años. “Lo normal es hacerlo entre los 20 y 23”, advierte, convencido de que la clave es quitar presión a los jóvenes.

