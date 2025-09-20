Con los cordobeses Santiago Fernández y Santino Barbi, la Selección Argentina Sub 20 busca reverdecer laureles en el Mundial de Chile

Con dos cordobeses en su plantel, el arquero Santino Barbi y el defensor Santiago Fernández, la Selección Argentina Sub-20 de fútbol afrontará su 18° participación en la Copa Mundial de la categoría, competencia que lo tiene como máximo ganador en el historial, con seis vueltas olímpicas.

La 24° edición del principal certamen de futbolistas juveniles del mundo se jugará en Chile entre el 27 de setiembre y el 19 de octubre, y contará con la participación de 24 equipos, que disputarán un total de 52 encuentros.

Chile también fue organizador de la edición 1987, que ganó Yugoslavia. En el equipo campeón se destacaron los futbolistas Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, Predrag Mijatovic y Davor Suker.

Bajo las órdenes de Diego Placente, el ex lateral campeón mundial juvenil en Malasia 1997, el representativo de la AFA formará parte del Grupo D y disputará sus tres compromisos de la Primera Fase en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso: el domingo 28/9 ante Cuba, el miércoles 1/10 frente a Australia y el sábado 4/10 contra Italia.

SANTINO BARBI. El arquero oriundo de El Tío, también jugador de Talleres, será el otro representante de la provincia en el Mundial Sub-20. /// PRENSA AFA

Barbi tiene 20 años, es oriundo de El Tío y se sumó a filas de Talleres en 2021, procedente del Club Proyecto Crecer de San Francisco. Fernández también es categoría 2005, se formó en Banda Norte de Río Cuarto y lleva un lustro en la entidad de barrio Jardín, donde suma 13 partidos en primera. Con ellos, Argentina intentará quebrar una racha de 18 años sin títulos o al menos recuperar la ‘chapa’ de protagonista, tras una opaca seguidilla de cinco torneos en los que sólo una vez logró llegar entre los ocho mejores.

Nueve de los 346 jugadores argentinos citados para los Mundiales Sub 20 fueron de clubes cordobeses: Paredes y Dertycia (Instituto); Urruti (Racing); Moreno, Villarreal, Maroni, Medina, Barbi y Fernández (Talleres).

Los dos promisorios valores de la ‘T’ se agregan a la lista de 31 futbolistas cordobeses que participaron en las anteriores ediciones del campeonato de selecciones juveniles más destacado en el ámbito de la Fifa, y que incluye a ocho campeones del mundo.

EL JUGADOR 19. Desafectado a pocos días del inicio del torneo, Ángel Guillermo Hoyos (segundo a la izquierda de Diego Maradona) compartió la concentración argentina en Japón 1979 y los festejos posteriores. /// CEDOC PERFIL

Los primeros pasos

De las 17 veces que Argentina participó en el Mundial Sub-20, Córdoba no tuvo representantes en Japón 1979 y Países Bajos 2005, los torneos donde se consagraron respectivamente Diego Maradona y Lionel Messi, y tampoco en Argentina 2023, donde el elenco dirigido por Javier Mascherano fue eliminado prematuramente en octavos de final.

Tras quedar afuera de la lista final de convocados, el villamariense Ángel Guillermo Hoyos, por entonces jugador de Talleres, acompañó como ‘jugador número 19’ a aquel seleccionado que, bajo la batuta de César Luis Menotti, brilló en tierras niponas 46 años atrás.

Argentina fue campeón mundial de la categoría Sub-20 en seis ediciones: Japón 1979, Qatar 1995, Malasia 1997, Argentina 2001, Países Bajos 2005 y Canadá 2007.

Dos años más tarde, en Australia 1981, el arquero Sergio Genaro (Boca Juniors) y el zaguero Gustavo Paredes (Instituto) serían los primeros cordobeses en inscribir sus nombres oficialmente en el historial de la competencia. Un triunfo, un empate y una derrota fue el registro de aquel equipo que condujo Roberto Saporiti y que integraron nombres como Sergio Goycochea, Jorge Burruchaga, Néstor Clausen, Carlos Tapia, Gerardo Martino y Claudio Morresi. El rosarino Juan José Urruti, por entonces atacante de Racing de Nueva Italia, se anotó con un gol en el 1-1 ante Inglaterra.

LOS PIONEROS CORDOBESES. El defensor Gustavo Paredes y el arquero Sergio Genaro (segundo y último de arriba), en Australia 1981. /// CEDOC PERFIL

En los años ‘bilardistas’, Argentina participó en dos Mundiales Sub-20 bajo la conducción de Carlos Pachamé. En México 1983 fue subcampeón detrás de Brasil, con las presencias de los cordobeses Gustavo Dezotti (Newell´s), Ariel Moreno (Talleres) y Oscar Dertycia (Instituto), quien marcó un gol en el 5-0 del debut ante China. En Arabia Saudita 1989, el conjunto nacional fue marginado por los brasileños en cuartos de final, con el zaguero Fernando Gamboa (Newell´s) como embajador de nuestra provincia.

El cordobés Hugo Tocalli dirigió al equipo campeón en Canadá 2007 y también en Emiratos Árabes Unidos 2003. Los otros DT de Argentina en Mundiales Sub-20 fueron Menotti, Saporiti, Pachamé, Merlo, Pekerman, Ferraro, Perazzo, Humberto Grondona, Úbeda, Fernando Batista y Mascherano. El actual es Placente.

En Portugal 1991, con Reinaldo Merlo a cargo de los elencos juveniles y Alfio Basile como DT del seleccionado mayor, Argentina no logró superar la fase inicial, con los defensores cordobeses César Loza (Estudiantes de La Plata) y Mauricio Pellegrino (Vélez Sarsfield) entre sus integrantes. A pesar de los malos resultados, aquel certamen quedaría grabado en la memoria de los argentinos, por los incidentes que motivaron la suspensión de dos años, y la exclusión del Team AFA del Mundial de Australia 1993.

EL PRIMER CAMPEÓN. Andrés Garrone integró el seleccionado argentino que se consagró en el Mundial Sub-20 de Qatar 1995. /// CEDOC PERFIL

Los equipos de José

Cuatro títulos en siete Mundiales Sub-20 fue el exitoso saldo de la gestión de José Pekerman como responsable de los seleccionados juveniles de fútbol. Autor de un gol clave, el que le permitió a Argentina ganarle 1-0 a Países Bajos en el primer partido, el leonense Andrés Garrone (Rosario Central) se convertiría en el primer cordobés campeón en Qatar 1995. Dos años más tarde, en Malasia 1997, seguirían sus pasos el labordense Walter Samuel (Newell´s) y el riocuartense Pablo Aimar (River Plate), quien aportó un tanto en el triunfo 2-1 frente a Inglaterra, por octavos de final.

En Nigeria 1999, donde fue marginado por México en el arranque de la fase final, el elenco albiceleste tuvo en su plantel al arquero Franco Costanzo (River Plate), el lateral-volante Germán Rivarola (Rosario Central) y el mediocampista Javier Villarreal (Talleres).

JAVIER VILLARREAL. El ex mediocampista de Talleres vistió la camiseta número 13 en el Mundial Sub-20 de Nigeria 1999. /// CEDOC PERFIL

También con Pekerman en el banco, Nicolás Burdisso (Boca Juniors), Fabricio Coloccini (San Lorenzo); Diego Colotto (Estudiantes de La Plata) y Mauro Rosales (Newell´s) se consagraron en Argentina 2001. Coloccini convirtió un gol en el 7-1 ante Egipto y repitió en el 5-1 frente a Jamaica, mientras que Colotto anotó el primer tanto en el 3-0 de la final con Ghana.

Cinco futbolistas argentinos repitieron actuación en el Mundial Sub 20: Claudio García (1981 y 1983); Esteban Cambiasso (1997 y 1999); Pablo Zabaleta (2003 y 2005); Sergio Agüero (2005 y 2007); Manuel Roffo (2017 y 2019).

El defensor Joel Barbosa (Boca Juniors) integró el plantel que obtuvo el cuarto puesto en Emiratos Árabes Unidos 2003, bajo la conducción de Hugo Tocalli. El DT de Monte Buey, ayudante de campo de Pekerman en las consagraciones de 1995, 1997 y 2001, repetiría la experiencia en Canadá 2007, donde Argentina celebró su Sexta Estrella con el mediocampista Pablo Piatti (Estudiantes de La Plata) como único embajador mediterráneo en cancha, acompañando a figuras como Sergio Agüero y Ángel Di María. Entre ambos torneos quedó el título de Países Bajos 2005, sin cordobeses y con Francisco Ferraro en el rol de entrenador.

NICOLÁS BURDISSO. El defensor de Altos de Chipión (2) dio la vuelta olímpica en el certamen de 2001, donde Argentina ofició de anfitrión. /// CEDOC PERFIL

Sombras, nada más

Después de aquella saga inolvidable, la Selección Argentina completó otras cinco participaciones en la Copa Mundial Sub-20 de la Fifa, con discretas actuaciones, cinco directores técnicos diferentes y la presencia de 11 jugadores cordobeses.

En Colombia 2011, donde fue eliminada por Portugal en cuartos de final, el lateral Carlos Luque (Colón de Santa Fe) y el atacante Agustín Vuletich (Vélez Sarsfield) fueron los convocados por Walter Perazzo.

En Nueva Zelanda 2015, el defensor Lucas Suárez (Quilmes) y el delantero Cristian Pavón (Boca Juniors) integraron el plantel conducido por Humberto Grondona, que quedó marginado en la primera ronda.

CRISTIAN PAVÓN. El delantero de Anisacate fue citado por Humberto Grondona para jugar el Mundial de Nueva Zelanda 2017. /// CEDOC PERFIL

En Corea del Sur 2017, con Claudio Úbeda como DT y eliminación en la fase de grupos, el cuidapalos Marcelo Miño (Rosario Central) y el mediocampista ofensivo Santiago Colombatto (Cagliari, Italia) fueron los embajadores de nuestra provincia.

Polonia 2019, con la dirección técnica de Fernando Batista y eliminación por penales ante Mali en octavos de final, fue la edición en la que Córdoba tuvo la delegación más numerosa en un Mundial Sub-20. La nómina estuvo integrada por el arquero Joaquín Blázquez (Valencia, España), los volantes Cristian Ferreira (River Plate) y Gonzalo Maroni (Talleres), y los delanteros Julián Álvarez (River Plate) y Adolfo Gaich (San Lorenzo).

Argentina jugó 86 partidos, con 58 triunfos, 9 empates y 19 derrotas, con 173 tantos a favor y 76 en contra. Hubo 11 goles cordobeses: Gaich (3); Coloccini (2); Aimar (1); Álvarez (1); Colotto (1); Dertycia (1); Ferreira (1); Garrone (1).

En ese torneo, hubo cuatro goles mediterráneos: uno de Ferreira (1-2 vs. Corea del Sur), uno de Álvarez (5-2 vs. Sudáfrica) y tres de Gaich (5-2 vs. Sudáfrica; 2-0 vs. Portugal y 2-2 vs. Mali). Aquella vez, otro jugador que militaba en filas de Talleres, el defensor bonaerense Facundo Medina, figuró en la lista de 21 seleccionados para representar al fútbol argentino.

Sin jugadores de nuestra provincia, la última experiencia de Argentina en un Mundial Sub-20 fue en 2003, otra vez como anfitrión. Luego de tres victorias en la primera fase (2-1 vs. Uzbekistán; 3-0 vs. Guatemala; 5-0 vs. Nueva Zelanda), el conjunto orientado por Mascherano fue eliminado en octavos de final por Nigeria (0-2), en el Estadio Bicentenario de San Juan.

ADOLFO GAICH. El delantero de Bengolea, que jugó en Polonia 2019, es el máximo goleador cordobés en el historial del Mundial Sub-20. /// CEDOC PERFIL

LOS 33 CORDOBESES

Australia 1981: Sergio Genaro (Corral de Bustos); Gustavo Paredes (La Falda).

México 1983: Oscar Dertycia (Córdoba); Gustavo Dezzotti (Monte Buey); Ariel Moreno (Córdoba).

Arabia Saudita 1989: Fernando Gamboa (Inriville).

Portugal 1991: César Loza (Córdoba); Mauricio Pellegrino (Leones).

Qatar 1995: Andrés Garrone (Leones). (*)

Malasia 1997: Pablo Aimar (Río Cuarto); Walter Samuel (Laborde). (*)

Nigeria 1999: Franco Costanzo (Río Cuarto); Germán Rivarola (Santa Eufemia); Javier Villarreal (Alta Gracia).

Argentina 2001: Nicolás Burdisso (Altos de Chipión); Fabricio Coloccini (Alta Gracia); Diego Colotto (Río Cuarto); Mauro Rosales (Villa María). (*)

Emiratos Árabes Unidos 2003: Joel Barbosa (Córdoba). DT: Hugo Tocalli (Monte Buey).

Canadá 2007: Pablo Piatti (La Carlota). DT: Hugo Tocalli (Monte Buey). (*)

Colombia 2011: Carlos Luque (Las Varillas); Agustín Vuletich (Arias).

Nueva Zelanda 2015: Cristian Pavón (Anisacate); Lucas Suárez (Río Cuarto).

Corea del Sur 2017: Santiago Colombatto (Ucacha); Marcelo Miño (Guatimozín).

Polonia 2019: Julián Álvarez (Calchín); Joaquín Blázquez (Luque); Cristian Ferreira (Córdoba); Adolfo Gaich (Bengolea); Gonzalo Maroni (Córdoba).

Chile 2025: Santino Barbi (El Tío); Santiago Fernández (Río Cuarto).

(*) Campeones.

PABLO AIMAR. Bajo la conducción de José Pekerman, el riocuartense se consagró en Malasia 1997, junto a futbolistas como Cambiasso, Placente (actual DT del Sub-20) y Riquelme. /// CEDOC PERFIL

MUNDIAL SUB-20 2025

GRUPO A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

GRUPO B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

GRUPO C: Brasil, México, Marruecos y España.

GRUPO D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

GRUPO E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

GRUPO F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

(*) Los primeros y segundos de cada zona y los cuatro mejores terceros clasifican a la fase final, donde los 16 equipos participantes se irán emparejando de a dos y eliminando en forma directa a un solo partido.