Colapinto seguirá en Alpine la temporada 2026

Franco Colapinto fue confirmado ayer como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés. La renovación representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

Para la temporada 2026, Alpine tendrá un auto competitivo a diferencia de lo que ocurrió este año. La principal razón para suponer que Colapinto tendrá un auto competitivo es que Alpine cambiará el motor para el 2026 y pasará de Renault a Mercedes, lo que solucionaría uno de los grandes problemas que tuvieron en 2025.

Colapinto logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las competencias fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varias carreras.

El Gran Premio de Brasil será una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.

El piloto pilarense todavía no logró sumar puntos este año, pero el jefe del equipo, el italiano Flavio Briatore, lo respaldó a lo largo de la temporada y su continuidad en la categoría reina demuestra que estuvo a la altura y superó a sus contrincantes directos por el segundo asiento en Alpine, que eran el estonio Paul Aron y el australiano Jack Doohan.

El jefe de Williams, James Vowles, escudería en la que Franco Colapinto se inició en la Fórmula 1, se mostró contento con la continuidad del argentino en Alpine.

“Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho, sobre todo en las últimas siete carreras. Está demostrando al mundo el mismo rendimiento que vi en Williams. Creo que se ha ganado ese asiento para el año que viene y me sentí increíblemente orgulloso de él cuando lo anunciaron hoy”, declaró.

Sin Sprint. Colapinto no pudo meterse ayer en la Q2 de la Qualy Sprint al finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) desplazó al Colapinto del puesto 15, el último que da un boleto a la clasificación.

“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras. Vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor”, declaró.