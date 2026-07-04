Colapinto sigue sin encontrar el ritmo

Franco Colapinto, piloto de Alpine, no pudo lucirse en la clasificación para el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, quedó eliminado en la SQ2 y largará en el decimocuarto lugar. La pole position fue para el británico Lewis Hamilton, quien se ilusiona con dar pelea en el campeonato.

La clasificación para el sprint comenzó complicada para Colapinto, quien solo pudo lograr un decimoquinto puesto en la SQ1. Ya en la segunda tanda clasificatoria, su tiempo de 1:29,474 estuvo muy lejos de permitirle pelear por un lugar entre los 10 mejores, que le hubiese dado la clasificación a la SQ3.

De esta manera, Colapinto, que sigue sin encontrar el ritmo ideal de su Alpine en las últimas fechas, y hoy deberá protagonizar una gran remontada si quiere sumar algún punto en la carrera corta.

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En lo que respecta a lo que fue la pelea por las primeras posiciones, Hamilton brilló frente a su gente para conseguir la pole position al aventajar a Antonelli por solo 11 milésimas. El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes).