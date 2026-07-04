No recuerdo otro mundial en el que las grandes figuras sean tan determinantes. Dicho así puede parecer una obviedad, y hasta tal vez lo sea: siempre los grandes equipos giran en torno a grandes jugadores. Puede haber, sí, equipos que ganen, que salgan campeón sin tener grandes jugadores. Pero en ese caso, se trata de un equipo que salió campeón, pero no de un gran equipo. Gran equipo es sinónimo de grandes jugadores. Pero ahora estamos en medio de un mundial en el que no parece haber, en principio, grandes equipos (tal vez Francia es la excepción) pero a la inversa, está repleto de grandes jugadores. Y esos grandes jugadores están marcando el pulso del mundial como nunca antes. Messi, por supuesto. Pero, casi a la par, Mbappé. Y también Harry Kane. Y Haaland. Y Dembélé. Y hasta Cristiano Ronaldo, de 41 años, hizo un doblete. En la primera rueda y parte de los 16 avos, esos equipos no hubieran ganado sin esos grandes jugadores. El de Canada-USA-México es el mundial de los cracks.

Tomemos un caso, el del mundial 86. Maradona fue la gran figura (tal vez no hubo otro mundial moderno -los de Pelé no los vi- en el que un jugador fuera tan determinante). Pero su desempeño opacó a todos los demás, a los otros grandes jugadores. Ni Platini, ni Zico, ni el goleador Linaker le hicieron la menor sombra. Francescoli fracasó, como tantos otros. No fue el mundial de Maradona y otros más, sino el de Maradona solo. Esto que pasa en el 2026 es impresionante, y lo vuelve todo más apasionante.

Impresionante es también la edad de varios de esos cracks, o mega cracks (no se cómo llamar a Messi). 41 años, como dijimos, Cristiano Ronaldo. 39 Messi. Kane de casi 33. Me acuerdo una declaración del Ronaldo Nazário sobre Messi: “Yo a los 39 años hacía 5 que me había retirado y pesaba 120 kilos”. Hoy jugar en el máximo nivel a los 35 años es moneda corriente. ¿Cómo llegó eso a ser posible? Supongo que hay más de una explicación, pero todo se reduce a una situación: la hiperprofesionalización del futbol. Esto implica una mejor nutrición. Una mejor preparación física. Una vida extra deportiva más ordenada (y cuando eso no ocurre, da resultados como los de Neymar, el gran “veterano” que ya ni corta ni pincha). Mejor tiempo de descanso y recuperación. Y, altos, altos, altísimos salarios y premios, que hacen que jugar más implique tener más años de esos ingresos, por momentos, obscenos. Hay países enteros, como las petromonarquías, que funcionan como verdaderos reservorios de jugadores grandes (de edad y de calidad) que en unos pocos años se hacen de tanta guita como en el resto de su carrera. La mayor duración de un producto es también parte de su rentabilidad.

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Alemania y Países Bajos, equipos sin cracks, ya están afuera, bien rapidito. Italia sin cracks, no logró ni siquiera clasificar (¡En un mundial al que sí clasificaron Cabo Verde y Curazao!). El de ahora es un fútbol de estrellas, no muy lejos a lo que pasa en el basket norteamericano, por ejemplo. Entre tanto, pasando a asuntos más importantes, Boca compró un 4 que dicen que es bueno.