La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció la apertura de la segunda etapa de venta de entradas para el Mundial 2026 en la que participarán un total de 48 selecciones, tres países anfitriones y será la vigésima tercera edición del torneo. El expendio se abrió el último lunes 27 y se extenderá hasta las 13 horas del viernes 31 de octubre.

Los futboleros que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo en FIFA.com/tickets, aunque ya hayan participado en el primer sorteo preferente de VISA.

El Banco Central lanzó una moneda que celebra el gol de Maradona a los ingleses: cómo comprarla

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto que, quienes no dispongan de un usuario creado previamente en el sitio, deberán crear una cuenta en FIFA.com/tickets antes de iniciar el proceso.

Finalizado el plazo, los ganadores se elegirán mediante un sorteo aleatorio y se les indicará el horario exacto para comprar sus entradas. En esta ocasión, no será necesario contar con una tarjeta Visa.

Comenzó la segunda etapa de venta de entradas para el Mundial 2026: cómo registrarse y conseguir los tickets

Paso a paso cómo comprar las entradas para el Mundial de la FIFA 2026

Entrar a la página oficial de la FIFA y hacer clic en el apartado "más información", correspondiente a la pestaña "boletos" Colocar los caracteres de la imagen para que la web chequee que eres una persona real Hacer la correspondiente fila de espera hasta que llegue tu turno Registrarse en FIFA ID o iniciar sesión con una cuenta previamente creada Hacer click en el botón "entrar", que te redirigirá al sitio donde se encuentran los tickets

La Finalissima entre Argentina y España se jugaría en Qatar: la fecha tentativa

Captura del Sitio web oficial de la FIFA

El usuario dispondrá de un tiempo de tolerancia de cinco minutos para acceder, y en caso de no hacer click en el botón “entrar” en ese lapso otorgado, se perderá el lugar en la lista de espera.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 17 sedes distribuidas entre los países organizadores y son las siguientes: Atlanta, Boston, Dallas, Houston , Kansas City, Los Ángeles, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Ghana clasificó al Mundial 2026 y se suma a los 21 países que ya tienen su lugar asegurado

Por su parte, México tendrá tres ciudades que recibirán a los hinchas durante la Copa del Mundo 2026: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Por último, Canadá contará con dos localidades que serán anfitrionas y cobijarán a los hinchas durante la máxima competencia de fútbol.

PM / EM