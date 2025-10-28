El Banco Central lanzó una moneda que celebra el gol de Maradona a los ingleses: cómo comprarla

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la emisión de una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

El motivo principal de la moneda es un esquema de la legendaria jugada del segundo gol del seleccionado argentino ante Inglaterra en México1986 marcado por Diego Armando Maradona, considerado como el mejor de la historia de los mundiales. En 2026 se cumplirán 40 años de ese hito.

Un aspecto llamativo es que en la comunicación oficial del Banco Central no se nombra en ningún momento a Maradona como el autor del gol.

Esta emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. La autoridad monetaria argentina ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las Copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

Principales características de la moneda

En la parte central del anverso de la moneda, presenta una pelota atravesando la moneda, “como alegoría sobre la pasión futbolera”, mientras que en el reverso se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la jugada de Maradona: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol.

También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025.

En el arco superior se lee BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y en el inferior, COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM.

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional.

Dónde comprar la moneda

La moneda alusiva al Mundial de la FIFA 2026 y otras emisiones conmemorativas se pueden adquirir de forma presencial en el stand de emisiones numismáticas del Banco Central, ubicado en Reconquista, planta baja (ingreso por Reconquista 266), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se puede comprar con tarjetas de débito y crédito o código QR.