Ghana clasificó al Mundial 2026 y se suma a los 21 países que ya tienen su lugar asegurado

Ghana aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Comoras en Accra. Con este resultado, los Black Stars se convirtieron en la 21ª selección clasificada entre las 48 que participarán del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Otto Addo se suma así a Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia como la quinta nación africana que obtiene el pase. A pesar de que a Ghana le bastaba un empate para liderar el grupo I, el tanto de Kudus, delantero del Tottenham, selló la victoria y la clasificación. Entre sus figuras también se destacan Tariq Lamptey (Fiorentina), Thomas Partey (Villarreal) y Jordan Ayew (Leicester).

Será la quinta participación mundialista del seleccionado ghanés, que debutó en Alemania 2006 y alcanzó su mejor resultado en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y fue eliminado por penales ante Uruguay (1-1 y 4-2). En la última edición, Qatar 2022, quedó eliminado en fase de grupos.

La Copa de los 48 equipos

La Copa Mundial 2026 será la primera con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final, en un formato inédito aprobado por la FIFA. El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, mientras que el torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Aún restan definirse 16 plazas europeas, dos asiáticas, cuatro africanas, tres de Concacaf y dos cupos intercontinentales por repechaje, que se jugarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 (21 de 48):