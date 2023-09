Con la mente puesta en la semifinal de la Libertadores, Boca empató ante Lanús

Es difícil enfocarse en la Copa de la Liga cuando la semifinal de la Copa Libertadores está ahí, a la vuelta de la esquina. Y mucho más difícil es cuando en el torneo local todo parece salir mal y apenas sumaste seis puntos de 12. Así entró Boca a la cancha anoche, contra Lanús: sabiendo que tenía que ganar el partido para lo que vendrá –sumar puntos porque ahora está afuera de la clasificación a la Libertadores 2024 y también del playoff– pero también con la libido en la ida contra Palmeiras del próximo jueves.

Así y todo, el partido fue atractivo desde el inicio hasta el final. Porque Boca, a pesar de no convencer en lo colectivo, siempre puede desequilibrar o brillar desde lo individual. Y porque Lanús, a pesar de sus intermitencias, también tiene espasmos de asociaciones que le permiten generar situaciones claras.

Una de las conclusiones para el jueves es que Lucas Janson debe tener asegurado un lugar. Como pasó contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el ex mediocampista de Vélez y Tigre volvió a gritar, esta vez con un cabezazo. Lanús no marcó y lo que Boca no podía conseguir por abajo, lo consiguió por arriba y de pelota parada: un buen centro de Barco, esos que se van alejando del arquero a medida que se elevan, y un gran cabezazo de Janson rompieron el cero del marcador. Cuatro minutos después, en una jugada casi idéntica, cabeceó Lema y Acosta casi empuja al gol. Fue una advertencia de lo que iba a venir después del entretiempo.

A los siete minutos de la segunda parte llegó el empate de Lanús tras una linda jugada que construyó De la Vega y terminó Díaz. Hubo chequeo de VAR y el árbitro Echenique finalmente lo ratificó. Tras eso, Boca avanzó en el campo, dominó a Lanús y convirtió al arquero Aguerre en la figura. Con un tiro libre de Zeballos, un cabezazo de Weigandt y un tiro cruzado de Benedetto, el local pudo llevarse la victoria. No lo concretó. Y el público, en la Bombonera, se fue cantando lo que verdaderamente le importa: “Quiero la Libertadores”.