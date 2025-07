DAZN y el Mundial: el giro digital que cambia la manera de ver fútbol en América Latina

Hay algo nuevo que deja este Mundial de Clubes que está por terminar. Al menos algo nuevo para Argentina y América Latina: es DAZN, o el punto de inflexión que marcó en la historia de las transmisiones de fútbol. La irrupción masiva de esa plataforma fue la novedad y la manera que encontró la FIFA para intentar modificar el modo en que se distribuyen los contenidos deportivos a nivel global.

En apenas horas, DAZN pasó de ser casi invisible en el ecosistema digital argentino a instalarse en teléfonos, computadoras y televisores. El boca en boca funcionó como principal herramienta de difusión, con usuarios recomendando la app para acceder al campeonato sin costo, de manera legal y con buena calidad. El inicio del torneo con la presencia de Lionel Messi encendió el interés, que luego se amplificó con los partidos de Boca y River. El efecto fue inmediato, con picos de búsquedas en Google coincidentes con esos encuentros.

En un mercado acostumbrado a buscar vías alternativas –que las multinacionales se empeñan en definir como “ilegales”– para ver fútbol sin pagar, la posibilidad de acceder gratuitamente a todos los encuentros sorprendió incluso a quienes están habituados al consumo online. La comparación con otros eventos recientes, como la masiva visualización de los Juegos Olímpicos a través de Claro Sports por YouTube, resultó inevitable. Al igual que en aquella oportunidad, el vínculo entre marca y evento se volvió casi automático: para ver el Mundial de Clubes, la aplicación era DAZN.

El investigador Martín Becerra sostuvo en el newsletter publicado por la escuela Deportea que la FIFA buscó una plataforma con alcance global que pudiera replicar el modelo que la MLS estableció con Apple, otorgando todos los partidos a un solo servicio de distribución. Además, la necesidad de visibilizar un torneo nuevo como el Mundial de Clubes coincidió con los objetivos de expansión de DAZN, especialmente en mercados como Argentina y Estados Unidos.

No hay dudas que no fue altruismo, sino una estrategia de marketing imposible de sostener en el futuro. Porque si bien aumentó exponencialmente los ingresos por publicidad y en Argentina pudo vender sublicencias a Telefe, DirecTV y Disney, no hay manera de que DAZN haya recuperado con esos ítems los mil millones de dólares que pagó por los derechos del Mundial de Clubes.

Lo que sí logró es posicionarse como una plataforma de referencia con la vista puesta en el Mundial 2026. Su apuesta intenta captar al público que ya consume fútbol en plataformas digitales y que no la tenía en su radar. En Argentina y América Latina en general, DAZN era una plataforma más conocida por el boxeo que por el fútbol.

Pero la masividad lograda en este mes también se explica por el contexto actual de la industria de la pelota. En esta década, DAZN había crecido –además de por el boxeo– por una serie de acuerdos con las principales casas de apuestas internacionales. De hecho, era imposible ver el Mundial de Clubes sin que asomara alguna de esas empresas: en la camisetas, en la publicidad estática o en los zócalos de las transmisiones. Al negocio se le suma la geopolítica: hace menos de un año que la plataforma que transmitió el Mundial de Clubes firmó un acuerdo con la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita. Nunca se terminó de confirmar, pero el Fondo de Inversión Pública Saudí (PIF) se interesó en la compra de la compañía. Algo que no es extraño: en la próxima década, los petrodólares de Arabia sobrevolarán por todo el fútbol global.