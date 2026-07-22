De promesas desconocidas a figuras mundiales, las revelaciones de la Copa del Mundo

El torneo más importante del fútbol global ha funcionado históricamente como un catálogo de talentos sin explorar. En cada edición, deportistas sin un recorrido mediático masivo logran trascender fronteras mediante actuaciones consagratorias que cambian el rumbo de sus trayectorias profesionales.

La cita planetaria de Suecia en 1958 presenció la irrupción de un atacante francés que reescribió los registros goleadores. Just Fontaine llegó como un recambio en la alineación titular y terminó convirtiendo trece tantos en seis encuentros disputados, un récord absoluto aún vigente.

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Durante el certamen organizado por Inglaterra en 1966, el atacante portugués Eusébio deslumbró al planeta deportivo. Aunque ya destacaba en el Benfica, su rendimiento en territorio británico, donde anotó nueve goles, lo catapultó de forma definitiva al plano de las estrellas globales.

En México 1970, el delantero alemán Gerd Müller demostró una efectividad demoledora ante la vista del público internacional. Sus diez conquistas en tierras aztecas confirmaron la aparición de un artillero formidable que marcaría una época en la historia de las competiciones europeas.

La Copa del Mundo celebrada en territorio germano durante 1974 sirvió para que el extremo polaco Grzegorz Lato exhibiera una velocidad letal. Con sus siete anotaciones, lideró a su seleccionado hacia el tercer puesto y se consagró como el máximo goleador de aquella competencia.

Corea y Japón 2002 atestiguaron la brillante irrupción del extremo turco İlhan Mansız

En Argentina 1978, el atacante Mario Alberto Kempes vivió su consagración definitiva ante su público. El delantero del Valencia español firmó seis goles durante el torneo, dos de ellos en el encuentro decisivo frente a Holanda, liderando así la obtención de la copa para el equipo local.

El certamen disputado en España en 1982 consagró al ariete italiano Paolo Rossi tras un periodo alejado de la actividad oficial. Su desempeño determinante en la fase final, donde anotó seis goles, resultó fundamental para que el conjunto azzurro alzara el trofeo continental.

Durante la edición de México 1986, el delantero inglés Gary Lineker irrumpió con un nivel superlativo. Sus seis conversiones en el torneo azteca le permitieron adjudicarse la Bota de Oro y dar el salto inmediato a las filas de un gigante del fútbol continental como el Barcelona.

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Italia 1990 albergó una de las apariciones más impensadas de la historia del torneo con Salvatore Schillaci. El atacante siciliano ingresó desde el banquillo de suplentes para convertirse en el goleador y figura del campeonato con seis conquistas vistiendo la camiseta italiana.

En ese mismo certamen de 1990, el veterano delantero camerunés Roger Milla deslumbró al planeta a sus 38 años. Sus cuatro goles saliendo como relevo guiaron a su selección hasta cuartos de final, marcando un hito inédito para el balompié del continente africano en copas.

La cita de Estados Unidos 1994 permitió al atacante ruso Oleg Salenko inscribir su nombre en la historia grande. A pesar de la eliminación en primera fase, sus cinco goles en un solo encuentro frente a Camerún fijaron un registro único en la historia de la competición oficial.

Durante Rusia 2018, el centrocampista ruso Aleksandr Golovin aprovechó el marco del encuentro inaugural para deslumbrar a los observadores

En el certamen de Francia 1998, el delantero croata Davor Šuker lideró a su país en su primera participación. Con seis anotaciones en siete cotejos, encabezó la tabla de goleadores y guio a una naciente selección europea hasta el podio de la clasificación general absoluta.

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Corea y Japón 2002 atestiguaron la brillante irrupción del extremo turco İlhan Mansız. Sus apariciones desde el banquillo de suplentes y su gol de oro en cuartos de final ante Senegal catapultaron a su seleccionado hacia un histórico tercer lugar en el medallero definitivo.

En Alemania 2006, el mediocampista germano Lukas Podolski fue reconocido como el mejor jugador joven del evento. Sus tres goles y su notable despliegue ofensivo confirmaron el recambio generacional del elenco anfitrión y le valieron su traspaso definitivo al Bayern Múnich.

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Sudáfrica 2010 presenció el florecimiento internacional del delantero alemán Thomas Müller. Con tan solo 20 años de edad, la joven promesa teutona anotó cinco goles y brindó tres asistencias, adjudicándose la Bota de Oro y el galardón al mejor futbolista joven de la cita.

Brasil 2014 consagró al volante colombiano James Rodríguez como una estrella de calibre global. El mediapunta lideró la tabla de anotadores con seis goles, incluyendo una inolvidable volea frente a Uruguay, actuación que motivó su posterior fichaje por el Real Madrid español.

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Durante Rusia 2018, el centrocampista ruso Aleksandr Golovin aprovechó el marco del encuentro inaugural para deslumbrar a los observadores. Su capacidad creativa y precisión técnica guiaron a su selección hasta los cuartos de final, asegurando su venta al Mónaco francés.

En Qatar 2022, el mediocampista argentino Enzo Fernández irrumpió desde la reserva para consolidarse como titular indiscutido. Su despliegue técnico y dinamismo lo llevaron a obtener el premio al mejor jugador joven y motivaron su transferencia millonaria al Chelsea inglés.