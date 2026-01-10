De quedar libre en Boca a poder jugar en otro equipo

El mercado de pases del fútbol argentino avanza a paso firme y, como ocurre en cada receso, no solo trae incorporaciones de peso sino también salidas que marcan el cierre de ciclos importantes. Boca atraviesa un proceso de reestructuración de su plantel, con la intención de ajustar el presupuesto, renovar energías y liberar contratos de jugadores que dejaron de ser prioridad dentro de su proyecto. Uno de esos casos es el de Cristian Lema, quien quedó oficialmente en libertad de acción tras no acordar la renovación de su vínculo con el club.

La salida del defensor no sorprendió a nadie. Desde hace más de un año, Lema había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico y su participación en el primer equipo fue prácticamente nula. Su último partido oficial con la camiseta azul y oro fue el 27 de octubre de 2024, cuando disputó los 90 minutos frente a Deportivo Riestra por la Liga Profesional. A partir de ese encuentro, el central no volvió a sumar minutos, quedando relegado detrás de otros zagueros y sin continuidad competitiva.

La decisión de no renovarle el contrato respondió tanto a cuestiones futbolísticas como a una política general del club de reducir la masa salarial y priorizar otros perfiles para la defensa. A sus 35 años, y con poco rodaje en la última temporada, Boca optó por cerrar el ciclo del defensor, permitiéndole buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, destacándose su paso por Lanús y otros equipos de Primera, el zaguero apuntó a encontrar un proyecto donde pudiera recuperar protagonismo y sentirse iportante dentro del campo de juego.

En ese escenario apareció Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto cordobés viene de lograr el ascenso y se prepara para afrontar una temporada histórica, ya que volverá a competir en la Primera División después de más de cuatro décadas. Consciente de las exigencias que implica el salto de categoría, la dirigencia inició un mercado de pases enfocado en sumar futbolistas con experiencia y carácter, capaces de sostener al equipo en una competencia mucho más exigente.

El nombre de Cristian Lema surgió como una oportunidad ideal. Libre, con recorrido en el fútbol grande y habituado a contextos de presión, el defensor encaja en el perfil que busca el club para reforzar su última línea. Además de su aporte dentro del campo, su liderazgo y experiencia podrían resultar claves para acompañar a un plantel que, en gran parte, afrontará su primera experiencia en la elite del fútbol argentino.

De acuerdo a lo informado por medios locales y periodistas especializados en el mercado de pases, las negociaciones están muy avanzadas y solo restan detalles contractuales para que el central firme su vínculo. Si no surge ningún inconveniente de último momento, el anuncio oficial podría concretarse en las próximas horas.